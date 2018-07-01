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Сахарный завод могут построить в Павлодарской области

25 Июля 2018 18:41 206
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Сахарный завод могут построить в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области рассказал, как идет строительство нового участка Набережной, купят ли в новый онкодиспансер необходимое оборудование и зачем павлодарские фермеры начали выращивать свеклу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.    

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Отчитавшись перед депутатами областного маслихата по итогам первой половины 2018 года, Булат Бакауов пообщался с журналистами. Представители областных и республиканских СМИ могли задавать главе региона любые вопросы.

Сахарный завод могут построить в Павлодарской области

«Протяженность павлодарской набережной уже летом следующего года составит 6,2 километра, - ответил аким области на вопрос об очередном удлинении прогулочной зоны. - Сейчас ведутся работы от здания, где раньше размещался филиал АО «КазТрансОйл», до железнодорожного моста. Могу сказать, что природный памятник «Гусиный перелет», расположенный в этом районе, никто не тронет. Более того, мы выполним работы по берегоукреплению и проложим по периметру парка ливневку, чтобы спасти набережную и «Гусинку» от сточных вод».

Другой крупный проект, о котором спросили Булата Бакауова, - строительство нового онкологического диспансера. Журналисты вновь выразили опасение по поводу поставки необходимого для медучреждения оборудования.

Сахарный завод могут построить в Павлодарской области

«Если бы мы попросили из республиканского бюджета сразу 12 миллиардов тенге на реализацию всего проекта, нам бы такие деньги никто не дал, - отметил глава региона. - Поэтому мы разделили его на два этапа: строительство здания и закупка оборудования. Возведение здания будет завершено в конце этого года, и уже в следующем году мы завезем туда нужный линейный ускоритель. Деньги на это уже предусмотрены.

Ответил аким и на вопрос о масштабных проектах в сельском хозяйстве. Как оказалось, он не отказался от идеи о строительстве в регионе сахарного завода.

«Быстрых побед не бывает, - отметил Булат Бакауов. - Вы понимаете, что от задумки до реализации проходит много времени. Только вопросы проектирования занимают до полутора лет! Скажу так: в Алматинской области, которая является передовиком по сахару в стране, в этом году свеклу орошают на площади в 9 тысяч гектар. А у нас только в крестьянском хозяйстве «Пахарь» 9 тысяч гектар орошения со всей инфраструктурой! В целях севооборота мы могли бы на них выращивать свеклу. Более того, этот корнеплод опытно выращивают некоторые наши аграрии, чтобы высчитать ее сахаристость. Мы же тем временем смотрим, какое оборудование подойдет в наших реалиях, сколько оно будет стоить, как мы будем убирать и хранить свеклу». 

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Павлодарская область, Регионы,
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