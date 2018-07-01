Сахарный завод могут построить в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области рассказал, как идет строительство нового участка Набережной, купят ли в новый онкодиспансер необходимое оборудование и зачем павлодарские фермеры начали выращивать свеклу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Отчитавшись перед депутатами областного маслихата по итогам первой половины 2018 года, Булат Бакауов пообщался с журналистами. Представители областных и республиканских СМИ могли задавать главе региона любые вопросы.





«Протяженность павлодарской набережной уже летом следующего года составит 6,2 километра, - ответил аким области на вопрос об очередном удлинении прогулочной зоны. - Сейчас ведутся работы от здания, где раньше размещался филиал АО «КазТрансОйл», до железнодорожного моста. Могу сказать, что природный памятник «Гусиный перелет», расположенный в этом районе, никто не тронет. Более того, мы выполним работы по берегоукреплению и проложим по периметру парка ливневку, чтобы спасти набережную и «Гусинку» от сточных вод».

Другой крупный проект, о котором спросили Булата Бакауова, - строительство нового онкологического диспансера. Журналисты вновь выразили опасение по поводу поставки необходимого для медучреждения оборудования.





«Если бы мы попросили из республиканского бюджета сразу 12 миллиардов тенге на реализацию всего проекта, нам бы такие деньги никто не дал, - отметил глава региона. - Поэтому мы разделили его на два этапа: строительство здания и закупка оборудования. Возведение здания будет завершено в конце этого года, и уже в следующем году мы завезем туда нужный линейный ускоритель. Деньги на это уже предусмотрены.

Ответил аким и на вопрос о масштабных проектах в сельском хозяйстве. Как оказалось, он не отказался от идеи о строительстве в регионе сахарного завода.

«Быстрых побед не бывает, - отметил Булат Бакауов. - Вы понимаете, что от задумки до реализации проходит много времени. Только вопросы проектирования занимают до полутора лет! Скажу так: в Алматинской области, которая является передовиком по сахару в стране, в этом году свеклу орошают на площади в 9 тысяч гектар. А у нас только в крестьянском хозяйстве «Пахарь» 9 тысяч гектар орошения со всей инфраструктурой! В целях севооборота мы могли бы на них выращивать свеклу. Более того, этот корнеплод опытно выращивают некоторые наши аграрии, чтобы высчитать ее сахаристость. Мы же тем временем смотрим, какое оборудование подойдет в наших реалиях, сколько оно будет стоить, как мы будем убирать и хранить свеклу».