11 Мая 2022 12:00

Сахар подорожал на треть с начала года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уровень инфляции с начала года составил 6,7%. Наиболее заметный рост цен наблюдался в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента Бюро национальной статистики, начиная с декабря прошлого года, инфляция ежемесячно составляла 0,6-0,7%. Скачок произошел в марте – 3,7%, в апреле показатель ниже – 1,6%.

Значительный прирост цен с начала года отмечается на свежие овощи – почти 42%, сахар – на треть, муку – более чем на 20%. Дороже на 8-15% стали крупы, молочные продукты, мясо. Незначительно снизилась цена за этот же период на яйца и подсолнечное масло. В апреле, по сравнению с мартом, стал дешевле картофель.

Подорожали услуги по ремонту обуви, почтовые, нотариальные, страховые и парамедицинские. Больше придется заплатить за бытовые приборы, одежду и обувь, чистящие и моющие средства, фармацевтическую продукцию.

Тем, кто планирует приобрести автомобиль, нужно смело добавлять к накопленной сумме еще 8% - ровно на столько, по информации статистиков, подорожали машины с начала года. Твердое топливо подросло в цене почти на 5%, стоимость газа и бензина упала на 8,5% и 1,5%, соответственно.