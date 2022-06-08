8 Июня 2022 22:07

Сахар по 920 тенге продавали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – По поводу публикации в соцсети о продаже сахара по 920 тенге за кг сотрудниками аппарата акима Жамбылского сельского округа Алматинской области была осуществлена проверка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе визуального осмотра было уставлено, что данный факт имел место в одном из местных магазинов «Акжол». В ходе беседы с продавцом магазина выяснено, что ранее была приобретена пятикилограммовая упаковка сахара «Арман» производителя TOO «DairyFood TC» стоимостью 4 тыс. 250 тенге, по 850 тенге за 1 кг. В дальнейшем была произведена расфасовка и сахар из данной упаковки был выставлен на продажу по 920 тенге за 1 кг.

В данный момент готовится письмо в Департамент по защите прав потребителей Алматинский области по данному вопросу», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе предпринимательства Карасайского района Алматинской области.

В акимате отметили, что в районе ежедневно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров.

«Согласно статистическому отчету, суточная норма потребления сахара населением Карасайского района составляет 12 тонн. По району на сегодняшний день самая дешевая цена на сахар составляет 430 тенге в торговой сети «Тоймарт». В районе действует три торговых данной сети. Запас данных торговых сетей каждые три дня пополняется на более 1,5 тонн сахара. В настоящее время действует ограничение, в день продают не более 100 кг сахара», - добавили в акимате.

По району имеется четыре магазина торговой сети «Магнум», куда еженедельно поставляется четыре тонны сахара. На сегодняшний день цена на сахар в данной торговой сети составляет 445 тенге.

Согласно мониторингу, проведенному 8 июня, цена на сахар на рынке составляет 640 тенге.

«В целях содействия в получении сахара по фиксированной цене в СПК «Жетысу» направлены обращения 12 предпринимателей на получение 15 тонн сахара из областного стабилизационного фонда. В настоящее время обсуждается вопрос поставки», - добавили в акимате.



