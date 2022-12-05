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Сахар и мука значительно подорожали за год в СКО

5 Декабря 2022, 12:46
Сахар и мука значительно подорожали за год в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам ноября составила 19,6%. Наиболее за год возросла стоимость продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, продовольственные товары подорожали на 24,5%, непродовольственные – почти на 19% и платные услуги – почти на 14%.

Среди продуктов питания заметно возросла стоимость сахара – на 63%, муки – на 44%, круп – на 43%. Почти на 40% стали дороже мучные и кондитерские изделия, макароны – на 26%. На четверть увеличилась цена на фрукты, на 21% - мясо, на 16% - овощи.

В категории непродовольственных товаров прирост цен составил от 13% до 36%. Самый высокий – на моющие и чистящие средства и бытовые приборы.

Арендная плата за жилье в ноябре этого года выше ноября 2021-го на 48%. Поход в ресторан обойдется на треть дороже от прошлогодней цены, услуги парикмахеров – почти на 27%.

По итогам октября инфляция в регионе составляла 18,6%.


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