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Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны

11 Января 2022 17:30
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Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ректор Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова, академик НАН Республики Казахстана Сагинтай Елюбаев прокомментировал выступление Президента Республики Казахстан К.К. Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

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«За трагическими событиями января последовала адекватная и четкая реакция государства. В своем выступлении Глава государства вскрыл все насущные проблемы, предложив действенные меры по их решению. Только твердой рукой можно кардинально решить острые вопросы в социально-экономической сфере, провести реформирование в сфере государственного аппарата, силовых структур. Уже неоднократно прозвучали слова о том, что мы должны сплотиться вокруг Президента страны и поддержать его в реальных делах», - отметил ректор вуза.

Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в ряде поручений, озвученных сегодня в Мажилисе Парламента, уделил внимание повышению качества образования.

«По долгу своего призвания, с особым трепетом воспринял поручение по привлечению высококвалифицированных педагогов в села, открытию филиалов ведущих ВУЗов мира в Казахстане»,- отметил ученый.

«Очень верное замечание и внимание Президент уделил вопросу технического образования. Действительно, экономику, промышленность и сельское хозяйство мы не поднимем без квалифицированных специалистов. Сегодня некий перекос пошел в сторону гуманитарных наук и специальностей. Нужно соблюсти баланс, тем более что мы имеем огромный потенциал в индустриальном развитии, использовать который мы можем только преобразовав систему образования и подготовив хорошие кадры. Это залог повышения благосостояния и успешного будущего нашей страны!», - добавил Сагинтай Елюбаев.

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#Образование   #Вузы   #ЧП-2022  
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