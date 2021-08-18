Сагинтаев призвал алматинцев вместе переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам ускорить прием прививок против COVID-19 – наряду со «Спутником V» горожанам предлагаются вакцины QazVac и Vero Cell, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время еженедельного общения с горожанами в прямом эфире передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» аким города Б. Сагинтаев рассказал о текущей эпидемиологической ситуации. По состоянию на 18 августа в мегаполисе зарегистрировано 125 530 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 950 случаев с симптомами и 20 580 – без симптомов, 2 133 случая неуточненной пневмонии.

«С 1 сентября порядка 300 тысяч школьников, 68 тысяч учащихся колледжей, 170 тысяч студентов вузов приступят к офлайн-обучению. Мы должны задуматься о личной ответственности каждого, чтобы не подвергать риску наших детей, уберечь их от заболевания, не допустить новой вспышки заражения в городе», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

За сутки 17 августа зарегистрировано 1 403 случая коронавирусной инфекции, из них 1 319 с симптомами и 84 – без симптомов. Неустановленной пневмонии – 3. В инфекционных стационарах мощностью 8 910 коек находится 6 074 пациента, в том числе 188 детей. Из общего числа госпитализированных 235 в крайне тяжелом состоянии, 2 046 в тяжелом, 3 793 в средней степени тяжести. Выписаны всего – 603, поступил – 771. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 434 пациента. На ИВЛ – 65, на неинвазивной ИВЛ – 188, High flow занято 194 аппарата.

На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 532 пациента, из которых 543 бессимптомных, 12 687 с легкой и 301 со средней степенью тяжести. Из общего числа стационарных пациентов 1 462 – выписанные из инфекционных стационаров на дальнейшее наблюдение и изоляцию в амбулаторных условиях.

На 18 августа вакцину получили 823 223 человека, в том числе 5 202 полицейских, 27 766 педагогов, 32 395 медработников. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 108 775 человек (13,2%). На сегодняшний день привиты двумя компонентами – 648 959 человек.

На сегодняшний день функционирует 167 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 234 прививочные бригады из 1038 человек. На сегодняшний день вакцинация проводится российской вакциной «Спутник V», казахстанской QazVac и новой китайской вакциной Vero Cell.



