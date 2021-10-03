Сафура Темурбаева: Главная задача учителя - дать качественное образование и осознанное воспитание
- Сафура Салимбаевна, расскажите о себе?
- Я родилась 26 декабря 1976 года в Южно-Казахстанской области, в городе Кентау, на руднике Ащысай. В 1993 году окончила школу №7 имени Ж. Жабаева на руднике Ащысай, в 1997 году окончила филологический факультет Алматинского государственного университета имени Абая по специальности «учитель казахского языка и литературы». Свою трудовую деятельность начала в 1996 году в средней общеобразовательной школе №128 имени М. Ауэзова города Алматы. Сейчас преподаю казахский язык и литературу в гимназия № 140 имени М. Макатаева г.Алматы. У меня общий педагогический стаж - 25 лет, в том числе стаж работы в должности заместителя директора по учебной работе - 10 лет.
- Почему вы выбрали профессию педагога?
- В зависимости от выбора профессии у всех разные мнения. Я с детства мечтала стать учителем. Мои родители тоже постоянно говорили мне: «Ты будешь учителем!». Даже в детстве со своими сверстниками играли «в школу». Где бы не была, всегда учителем была я. Повторяя действия своих учителей, я стала преподавать уроки своим сверстникам. С каждым днем мой интерес к учительской профессии стал возрастать.
- В чем причина выбора казахского языка и литературы?
– У меня любовь к литературе с юности. Была близка к ораторскому искусству, мудрым афоризмам и казахским пословицам и поговоркам. Так как моими любимыми предметами были предметы гуманитарного направления, я с особым рвением посещала эти занятия. Когда мне дали задание - написать сочинение по литературе - я сразу же его выполняла и спешила прочитать вслух перед своими учителями и одноклассниками.
В школе я участвовала в городских и даже республиканских конкурсах по казахскому языку и литературе, занимая призовые места. Постепенно у меня появилось желание писать стихи. У меня есть учителя, которые учили меня и помогли стать учителем. Хочу особо отметить моих учителей наставников, преподававших гуманитарные дисциплины - Фатиму апай и Сагат апай. Их позиция на преподавательском пути меня очень впечатлили.
- Как вы думаете, что нужно делать, чтобы не терять статус учителя?
- Учитель - святая профессия. Каждый специалист, достойный имени учителя, понимает и старается никогда не опускать статус. Учитель делает честное дело, чтобы нести почетное имя. Главная задача педагога - дать качественное образование и осознанное воспитание. Только учитель, который трудится на этом пути и находится в творческом поиске, начинает путь к победам. Я горжусь всеми коллегами, которые неустанно трудятся над повышением статуса педагога, обладают качествами, присущими настоящему учителю.
- Образование требует новизны, инноваций. Есть ли какие-то особенности в преподавании?
- Да, сейчас система образования требует инноваций. В этой связи, каждый учитель, не отставая от нововведений, вносит свой вклад в развитие образовательного процесса со своим автографом, новыми проектами. Я тоже в своей работе использую свои проекты. К примеру, я написала авторские программы для 5-11 классов «Мұқағалитану», «Устное народное творчество», «Художественное выразительное чтение», «Абайтану» и др. (итого-10). В настоящее время эти программы действуют по республике.
- В этом году страна отмечает 30 лет Независимости. Как развивалась сфера образования за это время?
- Мой общий педагогический стаж 25 лет. Оглядываясь назад, я действительно могу сказать, что в области образования произошло много положительных изменений. Есть рост, как в духовном, так и в материальном плане. Само по себе благородное начинание, предпринимаемое в рамках повышения статуса педагога, является основой развития сферы образования.
- Довольны ли вы нынешними молодыми учителями?
- Честно говоря, я радуюсь, восхищаюсь, и горжусь, смотря на молодых специалистов. Я видела много молодых специалистов, энергичных, продвинутых, творческих, новаторов. Уверена, что в дальнейшем они будут покорять многие вершины, упорно трудиться над формированием образованных граждан.
- Есть ли у вас ученики, которые, добились больших успехов?
– За период с 1996 по 2021 годы в республиканских изданиях было опубликовано более 300 моих, более 400 исследовательских и творческих работ, стихов, размышлений, статей моих учащихся. Подготовившись к ЕНТ, показали 23 балла по казахскому языку в последнем старом формате, 25 баллов - по казахской литературе. При сдаче ЕНТ нового формата мои ученики показали 129 средних баллов из 140, 20 баллов - по грамотности чтения, 40 баллов - по казахскому языку и литературе. 200 учеников приняли участие в различных конкурсах района, города, республики и стали победителями.
-Вы автор учебника «Казахский язык» для 11 класса, методических пособий «Сборник диктантов», «Эффективные пути подготовки к ЕНТ по казахскому языку и литературе». Эти труды принесли свои плоды?
- В настоящее время по-прежнему востребованы учебные пособия и методическое пособие «Эффективные пути подготовки к ЕНТ по казахскому языку и литературе». Я считаю, что это результат его жизнеспособности и актуальности.
Пользуясь случаем, хочу поздравить учителей гимназии №140 г. Алматы, которая в этом учебном году стала «Лучшей организацией», и всех коллег из разных уголков республики с праздником учителя. Желаю творческих успехов коллегам, удостоенным высокого звания «Ұстаз». Хочу пожелать, чтобы каждый шаг на пути к осознанному воспитанию и качественному образованию подрастающего поколения был успешным, а ученики были внимательными.
- Спасибо за интервью!