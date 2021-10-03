Сафура Темурбаева: Главная задача учителя - дать качественное образование и осознанное воспитание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Член академии педагогических наук Казахстана, магистр педагогических наук, пятикратный победитель республиканского конкурса «Лучшая авторская программа», обладатель нагрудных знаков «Лучший работник образования РК», «Ыбырай Алтынсарин», «Лидер образования», «Лучший педагог», «Ұлағатты ұстаз», «Ұлт ұстазы», ордена «Құрмет» Сафура Темурбаева широко известна среди работников образования. О своей профессии корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала с гордостью.

- Сафура Салимбаевна, расскажите о себе?

- Я родилась 26 декабря 1976 года в Южно-Казахстанской области, в городе Кентау, на руднике Ащысай. В 1993 году окончила школу №7 имени Ж. Жабаева на руднике Ащысай, в 1997 году окончила филологический факультет Алматинского государственного университета имени Абая по специальности «учитель казахского языка и литературы». Свою трудовую деятельность начала в 1996 году в средней общеобразовательной школе №128 имени М. Ауэзова города Алматы. Сейчас преподаю казахский язык и литературу в гимназия № 140 имени М. Макатаева г.Алматы. У меня общий педагогический стаж - 25 лет, в том числе стаж работы в должности заместителя директора по учебной работе - 10 лет.

- Почему вы выбрали профессию педагога?

- В зависимости от выбора профессии у всех разные мнения. Я с детства мечтала стать учителем. Мои родители тоже постоянно говорили мне: «Ты будешь учителем!». Даже в детстве со своими сверстниками играли «в школу». Где бы не была, всегда учителем была я. Повторяя действия своих учителей, я стала преподавать уроки своим сверстникам. С каждым днем мой интерес к учительской профессии стал возрастать.

- В чем причина выбора казахского языка и литературы?

– У меня любовь к литературе с юности. Была близка к ораторскому искусству, мудрым афоризмам и казахским пословицам и поговоркам. Так как моими любимыми предметами были предметы гуманитарного направления, я с особым рвением посещала эти занятия. Когда мне дали задание - написать сочинение по литературе - я сразу же его выполняла и спешила прочитать вслух перед своими учителями и одноклассниками.

В школе я участвовала в городских и даже республиканских конкурсах по казахскому языку и литературе, занимая призовые места. Постепенно у меня появилось желание писать стихи. У меня есть учителя, которые учили меня и помогли стать учителем. Хочу особо отметить моих учителей наставников, преподававших гуманитарные дисциплины - Фатиму апай и Сагат апай. Их позиция на преподавательском пути меня очень впечатлили.

- Как вы думаете, что нужно делать, чтобы не терять статус учителя?

- Учитель - святая профессия. Каждый специалист, достойный имени учителя, понимает и старается никогда не опускать статус. Учитель делает честное дело, чтобы нести почетное имя. Главная задача педагога - дать качественное образование и осознанное воспитание. Только учитель, который трудится на этом пути и находится в творческом поиске, начинает путь к победам. Я горжусь всеми коллегами, которые неустанно трудятся над повышением статуса педагога, обладают качествами, присущими настоящему учителю.

- Образование требует новизны, инноваций. Есть ли какие-то особенности в преподавании?

- Да, сейчас система образования требует инноваций. В этой связи, каждый учитель, не отставая от нововведений, вносит свой вклад в развитие образовательного процесса со своим автографом, новыми проектами. Я тоже в своей работе использую свои проекты. К примеру, я написала авторские программы для 5-11 классов «Мұқағалитану», «Устное народное творчество», «Художественное выразительное чтение», «Абайтану» и др. (итого-10). В настоящее время эти программы действуют по республике.

- В этом году страна отмечает 30 лет Независимости. Как развивалась сфера образования за это время?

- Мой общий педагогический стаж 25 лет. Оглядываясь назад, я действительно могу сказать, что в области образования произошло много положительных изменений. Есть рост, как в духовном, так и в материальном плане. Само по себе благородное начинание, предпринимаемое в рамках повышения статуса педагога, является основой развития сферы образования.

- Довольны ли вы нынешними молодыми учителями?

- Честно говоря, я радуюсь, восхищаюсь, и горжусь, смотря на молодых специалистов. Я видела много молодых специалистов, энергичных, продвинутых, творческих, новаторов. Уверена, что в дальнейшем они будут покорять многие вершины, упорно трудиться над формированием образованных граждан.

- Есть ли у вас ученики, которые, добились больших успехов?

– За период с 1996 по 2021 годы в республиканских изданиях было опубликовано более 300 моих, более 400 исследовательских и творческих работ, стихов, размышлений, статей моих учащихся. Подготовившись к ЕНТ, показали 23 балла по казахскому языку в последнем старом формате, 25 баллов - по казахской литературе. При сдаче ЕНТ нового формата мои ученики показали 129 средних баллов из 140, 20 баллов - по грамотности чтения, 40 баллов - по казахскому языку и литературе. 200 учеников приняли участие в различных конкурсах района, города, республики и стали победителями.

-Вы автор учебника «Казахский язык» для 11 класса, методических пособий «Сборник диктантов», «Эффективные пути подготовки к ЕНТ по казахскому языку и литературе». Эти труды принесли свои плоды?

- В настоящее время по-прежнему востребованы учебные пособия и методическое пособие «Эффективные пути подготовки к ЕНТ по казахскому языку и литературе». Я считаю, что это результат его жизнеспособности и актуальности.

Пользуясь случаем, хочу поздравить учителей гимназии №140 г. Алматы, которая в этом учебном году стала «Лучшей организацией», и всех коллег из разных уголков республики с праздником учителя. Желаю творческих успехов коллегам, удостоенным высокого звания «Ұстаз». Хочу пожелать, чтобы каждый шаг на пути к осознанному воспитанию и качественному образованию подрастающего поколения был успешным, а ученики были внимательными.

- Спасибо за интервью!