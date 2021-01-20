Садыр Жапаров признан избранным президентом Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана 20 января 2021 года утвердила протокол «О результатах досрочных выборов Президента КР», согласно которому досрочные выборы Президента Кыргызстана признаны состоявшимися. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар».

Общее количество избирателей, внесенных в списки избирателей, составило 3 563 574 избирателей. Число избирателей, принявших участие в голосовании на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года, - 1 395 513, что составляет 39,16 % от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей.

Кандидат на должность президента КР Жапаров Садыр Нургожоевич получил 1 105 248 голосов, что составляет 79,20 %, то есть свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.

Кандидаты на должность президента КР Исаев Канатбек Кедейканович получил 8 038 голосов (0,58% от числа избирателей, принявших участие в выборах), Арстанбек Мыктыбек - 23 583 голоса (1,69%), Сооронкулова Клара Сыргакбековна - 14 005 голосов (1,00%), Ташов Имамидин Асамидинович - 16 383 голоса (1,17%), Тагаев Рашид Бакирович (0 голосов), Сегизбаев Абдил Кенешевич - 20 335 голосов (1,46%), Мадумаров Адахан Кимсанбаевич - 94 741 голоса, (6,79%), Касенов Аймен Абдыталипович - 12 684 голоса (0,91%), Кочкоров Улукбек Тойчубаевич - 9 397 голосов (0,67%), Байгуттиев Женишбек Сейтбекович - 1 327 голосов (0,10%), Абакиров Эльдар Курманбекович - 6 996 голосов (0,50%), Асанов Курсан Сатарович - 6 885 голосов (0,49%), Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич - 1 157 голосов (0,08%), Джеенбеков Равшан Бабырбекович - 2 652 голоса (0,19%), Калмаматов Бактыбек Орозалиевич - 6 893 голоса (0,49%), Тольбаев Бабыржан Латиханович - 32 979 голосов, (2,36%), Иманалиев Каныбек Капашович - 2 490 голосов (0,18%).

За позицию «Против всех» проголосовали 18 673 избирателя, что составляет 1,34% от числа избирателей, принявших участие в выборах.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР признала президентом Кыргызстана Жапарова Садыра Нургожоевича, набравшего 79,20% голосов, то есть свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.

Постановлением ЦИК КР определено зарегистрировать Жапарова Садыра Нургожоевича президентом Кыргызстана с выдачей удостоверения об избрании президентом КР, знаков отличия - нагрудного знака и Штандарта (флага) Президента с выгравированными его фамилией, именем и отчеством и датами срока полномочий.

Напомним, в Кыргызстане 10 января 2021 года прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления.