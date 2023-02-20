Садыр Жапаров организовал встречу с экс-президентами Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с бывшими главами государства на нейтральной территории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента КР.

По информации пресс-секретаря Президента КР Эрбола Султанбаева, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в посте, опубликованном на своей официальной странице в Facebook отметил, что ради вечного мира и согласия в стране, ему удалось собрать всех бывших президентов КР и усадить их за одним столом переговоров.

Глава КР подчеркнул, что не имеет к бывшим главам государства ни личной неприязни и вражды, ни личных интересов и не обязан ни одному из них. В своем обращении он призвал отойти от деления на сторонников «Акаевских», «Бакиевских», «Атамбаевских», «Отунбаевских», «Жээнбековских», «Дакансашников» и других, простить друг другу старые обиды, объединиться и подумать о будущем кыргызского народа.

Как отметил С.Жапаров, цель встречи была достигнута, пояснив, что ради будущего народа КР экс-президенты, высказав обиды и признав недостатки, согласились забыть все старое, простить друг друга и поддержали инициативу об объединении.

Также в письменном обращении глава Кыргызстана призвал сторонников экс-президентов, а также граждан семи областей страны объединиться, забыть о политике, держаться единого курса развития и экономического роста, не ограничиваться личными интересами на пять-десять лет, а подумать о будущем государства.

Фото: president.kg