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Садыр Жапаров назвал условие своего участия в президентских выборах

19 Октября 2020, 15:26
Садыр Жапаров назвал условие своего участия в президентских выборах

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24» назвал условие, при котором он будет участвовать в президентских выборах, передает МИА «Казинформ».

«Согласно главному закону страны лицо, исполняющее обязанности президента, не может участвовать в выборах. В настоящий момент в парламенте готовятся изменении законодательства о выборах парламента и президента. Если в результате этих изменений законом будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято», - заявил Садыр Жапаров.


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