Садвакас Байгабулов покинул пост главного санврача столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Нур-Султана Садвакас Байгабулов покинул свой пост по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу выразить благодарность СМИ, информационным агентствам, журналистам, корреспондентам, новостным телеканалам за совместную активную работу. В свою очередь, признателен группам социальной сети Facebook - «Астана, хочу похвастать/пожаловаться» и «Астана - Что? Где? Когда?», а также жителям столицы за критику и позитивные отклики в адрес Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг столицы», - прокомментировал свою отставку Садвакас Байгабулов.

По его словам, социальные сети вошли прочно в общественно-политическую жизнь казахстанцев, и соцсети являются реальным инструментом в решении многих проблем и быть услышанными.

«Поэтому руководителям государственных органов в условиях активного информационного пространства необходимо незамедлительно реагировать на жалобы и посты в социальных сетях, дабы не попасть под критику Главы государства на примере столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг», - отметил теперь уже экс-главный санврач столицы.

«Возможно, каждый государственный служащий, на какой должности он бы не находился, если последовала критика от Главы государства, то он должен подавать в отставку», - заключил он.