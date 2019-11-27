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вчера 23:23
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вчера 19:28
Садвакас Байгабулов покинул пост главного санврача столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Нур-Султана Садвакас Байгабулов покинул свой пост по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу выразить благодарность СМИ, информационным агентствам, журналистам, корреспондентам, новостным телеканалам за совместную активную работу. В свою очередь, признателен группам социальной сети Facebook - «Астана, хочу похвастать/пожаловаться» и «Астана - Что? Где? Когда?», а также жителям столицы за критику и позитивные отклики в адрес Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг столицы», - прокомментировал свою отставку Садвакас Байгабулов.
По его словам, социальные сети вошли прочно в общественно-политическую жизнь казахстанцев, и соцсети являются реальным инструментом в решении многих проблем и быть услышанными.
«Поэтому руководителям государственных органов в условиях активного информационного пространства необходимо незамедлительно реагировать на жалобы и посты в социальных сетях, дабы не попасть под критику Главы государства на примере столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг», - отметил теперь уже экс-главный санврач столицы.
«Возможно, каждый государственный служащий, на какой должности он бы не находился, если последовала критика от Главы государства, то он должен подавать в отставку», - заключил он.
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