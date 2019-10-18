Садвакас Байгабулов назвал причину смерти 13 детей от кори в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал осложнения, которые привели к смерти детей в результате заболевания корью, передает МИА «Казинформ».

«Отказы родителей от вакцинации своих здоровых детей против кори приводят к снижению необходимой иммунной прослойки среди населения столицы. И вследствие этого вирус кори активно циркулирует среди населения, а дети непрививочного возраста или имеющие противопоказания по состоянию здоровья оказываются «незащищенными» перед инфекцией», - отметил он.

В результате заражения вирусом кори и развития тяжёлых осложнений в 2019 году в городе Нур-Султан скончались 13 «незащищённых» детей.

В профилактике кори и исключении развития тяжёлых осложнений решающим фактором является охват вакцинацией не менее 95% прививаемого детского населения.