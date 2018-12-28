Садуакасова и Абдумалик сыграли друг с другом на ЧМ по быстрым шахматам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по шахматам в Санкт-Петербурге в первых трех турах рапида казахстанки Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик одержали ряд уверенных побед над соперницами из России, Монголии, Греции и Германии, сообщает Казахстанская федерация шахмат в Facebook.

В четвертом туре девушки сыграли друг с другом вничью - 0,5:0,5.



Гулисхан Нахбаева в первом туре встретилась с трехкратной чемпионкой мира среди женщин Анной Музычук и проиграла. Свою неудачу в партии с украинкой Гулисхан тут же исправила тремя победами над соперницами во 2-4 турах.



В итоге казахстанские спортсменки завершают 4-ый тур с девятью победами и одним поражением.



Мужчины также показали достойную игру на первых пяти турах рапида. Рустам Хуснутдинов одержал одну победу во втором раунде над белорусом Сергеем Жигалко. Остальные партии были сыграны вничью. Ринат Жумабаев выиграл 3 тура в партиях с россиянами Кирилом Шубиным, Всеволодом Овчинниковым и Дреевым Алексеем. Наш международный гроссмейстер уступил лишь их соотечественнику Даниилу Дубову.



«По результатам первого турнирного дня чемпионата мира казахстанские шахматисты показали отличные результаты, - считает исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. - Уверены, что в следующих партиях наши шахматисты покажут еще более качественную игру».



Напомним, на чемпионате мира по рапиду и блицу сошлись самые яркие звезды шахмат: Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Левон Аронян и Сергей Карякин. Казахстан на соревнованиях предствляют шесть лучших шахматистов страны - Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева.



Фото: wrbc2018.com