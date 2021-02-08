Садриддин Ахмедов взлетел в рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал новую версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, пишет Sports.kz.

В первом тяжелом весе казахстанец Камшыбек Кункабаев оставил за собой 37-ю позицию.

Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы поднялся остался на 12-м, а Али Ахмедов - 23-м месте.

Выступающий в средней категории Жанибек Алимханулы ухудшил свой рейтинг — 6-й, Мейирим Нурсултанов поднялся на 15-е место (был 17-м).

В первом среднем весе Турсынбай Кулахмет немного ухудшил свои позиции — 27-й (был 25-й), Садриддин Ахмедов совершил рывок, став 17-м (был 27-м).

Полусредневес Данияр Елеусинов сохранил за собой 23-ю позицию.

Батыр Джукембаев поднялся на одну строчку и занял восьмое место в рейтинге первой полусредней категории.

Султан Заурбек поднялся на две строчки в табеле о рангах второго полулегкого веса — 37-й.