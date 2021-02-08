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    03:00, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Садриддин Ахмедов взлетел в рейтинге WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал новую версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, пишет Sports.kz.

    В первом тяжелом весе казахстанец Камшыбек Кункабаев оставил за собой 37-ю позицию.

    Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы поднялся остался на 12-м, а Али Ахмедов - 23-м месте.

    Выступающий в средней категории Жанибек Алимханулы ухудшил свой рейтинг — 6-й, Мейирим Нурсултанов поднялся на 15-е место (был 17-м).

    В первом среднем весе Турсынбай Кулахмет немного ухудшил свои позиции — 27-й (был 25-й), Садриддин Ахмедов совершил рывок, став 17-м (был 27-м).

    Полусредневес Данияр Елеусинов сохранил за собой 23-ю позицию.

    Батыр Джукембаев поднялся на одну строчку и занял восьмое место в рейтинге первой полусредней категории.

    Султан Заурбек поднялся на две строчки в табеле о рангах второго полулегкого веса — 37-й.


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