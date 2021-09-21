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    13:51, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Садриддин Ахмедов вернулся к тренировкам после травмы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) возобновил тренировочный процесс после полученной травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Напомним, 16 июля Садриддин планировал выйти на ринг в Канаде в бою против местного боксера Мпонды Калунги (8-2, 3 КО), однако повредил спину на тренировке и выбыл на несколько месяцев.

    Судя по всему, восстановление Ахмедова прошло успешно, и теперь он вернулся к подготовке. В Instagram Stories «Солдат Q» сделал репост фотографии с тренировки со своими напарниками по залу. Дата его возвращения на ринг пока неизвестна.
    Свой последний на сегодняшний день бой Садриддин Ахмедов провел в январе в Мексике — он победил единогласным решением судей голландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО).


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