Садриддин Ахмедов вернулся к тренировкам после травмы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) возобновил тренировочный процесс после полученной травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, 16 июля Садриддин планировал выйти на ринг в Канаде в бою против местного боксера Мпонды Калунги (8-2, 3 КО), однако повредил спину на тренировке и выбыл на несколько месяцев.

Судя по всему, восстановление Ахмедова прошло успешно, и теперь он вернулся к подготовке. В Instagram Stories «Солдат Q» сделал репост фотографии с тренировки со своими напарниками по залу. Дата его возвращения на ринг пока неизвестна.

Свой последний на сегодняшний день бой Садриддин Ахмедов провел в январе в Мексике — он победил единогласным решением судей голландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО).