РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 15 Март 2021 | GMT +6

    Садриддин Ахмедов совершил рывок в обновленном рейтинге IBO

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Международной боксерской организации (IBO), сообщает Sports.kz.

    В супертяжелом весе Жан Кособуцкий , ранее бывший чемпионом IBO Inter-Continental, потерял титул и теперь занимает 29-е место, Руслан Мырсатаев поднялся с 82-й на 78-ю строчку, Иван Дычко вылетел из ТОП-100.

    В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев улучшил положение с 79-го до 65-го места, Али Балоев поднялся на две строчки — 78-й, Едиль Кожамбердиев также совершил подъем — с 91-го на 89-е место.
    Бек Нурмаганбет , бывший в предыдущем выпуске 93-м, стал 88-м.
    Во второй средней категории Айдос Ербосынулы опустился с 15-го на 16-е место, Нурзат Сабиров потерял две отметки и занял 42-ю позицию, Али Ахмедов стал 82-м (был 79-м).
    В среднем весе, где чемпионом мира IBO является Геннадий Головкин , Канат Ислам остался на 13-й позиции, Жанибек Алимханулы опустился с 17-й строчки на 18-ю, а Мейирим Нурсултанов расположился на 22-м месте (был 19-м).
    В первой средней категории Садриддин Ахмедов совершил заметный подъем — с 40-го на 28-е место.
    Полусредневес Данияр Елеусинов отыграл две строки и теперь является 22-м, Нурсултан Жанабаев — 61-й (был 57-м), Бобиржан Моминов сохранил за собой 68-ю строчку.
    Батыр Джукембаев сохранил за собой десятое место в рейтинге первого полусреднего веса.
    Представитель легкой весовой категории Виктор Коточигов по-прежнему занимает 57-ю строчку, Нуртас Ажбенов вошел в рейтинг под 96-м номером.
    Во втором полулегком весе Султан Заурбек поднялся с 54-го на 52-е место.
    Ельшат Ныгметолла , выступающий в легчайшей категории, улучшил положение с 42-й позиции до 39-й.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!