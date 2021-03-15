Садриддин Ахмедов совершил рывок в обновленном рейтинге IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Международной боксерской организации (IBO), сообщает Sports.kz.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий , ранее бывший чемпионом IBO Inter-Continental, потерял титул и теперь занимает 29-е место, Руслан Мырсатаев поднялся с 82-й на 78-ю строчку, Иван Дычко вылетел из ТОП-100.

В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев улучшил положение с 79-го до 65-го места, Али Балоев поднялся на две строчки — 78-й, Едиль Кожамбердиев также совершил подъем — с 91-го на 89-е место.

Бек Нурмаганбет , бывший в предыдущем выпуске 93-м, стал 88-м.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы опустился с 15-го на 16-е место, Нурзат Сабиров потерял две отметки и занял 42-ю позицию, Али Ахмедов стал 82-м (был 79-м).

В среднем весе, где чемпионом мира IBO является Геннадий Головкин , Канат Ислам остался на 13-й позиции, Жанибек Алимханулы опустился с 17-й строчки на 18-ю, а Мейирим Нурсултанов расположился на 22-м месте (был 19-м).

В первой средней категории Садриддин Ахмедов совершил заметный подъем — с 40-го на 28-е место.

Полусредневес Данияр Елеусинов отыграл две строки и теперь является 22-м, Нурсултан Жанабаев — 61-й (был 57-м), Бобиржан Моминов сохранил за собой 68-ю строчку.

Батыр Джукембаев сохранил за собой десятое место в рейтинге первого полусреднего веса.

Представитель легкой весовой категории Виктор Коточигов по-прежнему занимает 57-ю строчку, Нуртас Ажбенов вошел в рейтинг под 96-м номером.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек поднялся с 54-го на 52-е место.

Ельшат Ныгметолла , выступающий в легчайшей категории, улучшил положение с 42-й позиции до 39-й.