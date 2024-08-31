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    08:49, 31 Август 2024 | GMT +6

    Садриддин Ахмедов прошел взвешивание перед дебютным боем в США

    Садриддин Ахмедов
    Фото: кадр из видео

    Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (13-0, 11 КО) утром 1 сентября проведет свой дебютный поединок в США. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступит в рамках шоу серии Hollywood Fight Nights в Санта-Инесе (штат Калифорния). Соперником Ахмедова станет американец Антонио Тодд (17-10, 9 КО).

    Накануне боя оппоненты прошли церемонию взвешивания, на которой сумели уложиться в лимит средней категории (72,5 килограмма/160 фунтов): Садриддин Ахмедов показал на весах 72,3 кг (159,4 фунта), тогда как Антонио Тодд оказался немного легче — 72 кг ровно (158,8 фунтов).

    Для Садриддина Ахмедова предстоящий бой станет первым с декабря 2022 года.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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