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    14:40, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Садриддин Ахмедов озвучил сроки боя за титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 KO) заявил, что в ближайшем будущем планирует выйти на полноценный чемпионский бой, сообщает Sports.kz.

    Утром 30 января в мексиканской Куэрнаваке «Солдат Q» одержал уверенную победу единогласным решением судей над голландцем Стивеном Даньо (17-4-3, 6 KO) и завоевал три титула: WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первой средней категории.

    «Следующие четыре или пять поединков выведут меня на бой за титул чемпиона мира. Я готов, время пришло», - сказал Садриддин в беседе с корреспондентом Journaldemontreal.com Режаном Трембле.


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