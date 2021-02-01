Садриддин Ахмедов озвучил сроки боя за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 KO) заявил, что в ближайшем будущем планирует выйти на полноценный чемпионский бой, сообщает Sports.kz.

Утром 30 января в мексиканской Куэрнаваке «Солдат Q» одержал уверенную победу единогласным решением судей над голландцем Стивеном Даньо (17-4-3, 6 KO) и завоевал три титула: WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первой средней категории.

«Следующие четыре или пять поединков выведут меня на бой за титул чемпиона мира. Я готов, время пришло», - сказал Садриддин в беседе с корреспондентом Journaldemontreal.com Режаном Трембле.