Садриддин Ахмедов отправил опытного аргентинца в тяжелый нокаут в андеркарде Лемье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (10-0, 9 КО) провел свой одиннадцатый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в Монреале (Канада) в андеркарде вечера бокса Давид Лемье — Максим Бурсак. Соперником Ахмедова был аргентинец Хосе Вильялобос (12-5-2, 7 КО). Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, но не прошел всю дистанцию: Садриддин победил тяжелым нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, 21-летний казахстанец одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере, причем десять из них он добыл нокаутом. Аргентинец же потерпел шестое поражение в профи.

Ранее сообщали о том, где можно было посмотреть трансляцию боя Садриддина Ахмедова в андеркарде Лемье.