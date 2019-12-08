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Садриддин Ахмедов отправил опытного аргентинца в тяжелый нокаут в андеркарде Лемье

8 Декабря 2019 10:05
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Садриддин Ахмедов отправил опытного аргентинца в тяжелый нокаут в андеркарде Лемье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (10-0, 9 КО) провел свой одиннадцатый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он выступил в Монреале (Канада) в андеркарде вечера бокса Давид Лемье — Максим Бурсак. Соперником Ахмедова был аргентинец Хосе Вильялобос (12-5-2, 7 КО). Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, но не прошел всю дистанцию: Садриддин победил тяжелым нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, 21-летний казахстанец одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере, причем десять из них он добыл нокаутом. Аргентинец же потерпел шестое поражение в профи.

Ранее сообщали о том, где можно было посмотреть трансляцию боя Садриддина Ахмедова в андеркарде Лемье.

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Ключевые слова: Спорт,
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