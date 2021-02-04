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    22:53, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Садриддин Ахмедов дисквалифицирован после победы в бою за три титула

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации сайта Boxrec.com, казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) получил дисквалификацию после выигранного им боя у голландца Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ахмедов не может выходить на ринг и проводить спарринги до 14 февраля — таково решение мексиканской комиссии FECOMBOX. Эта дисквалификация носит медицинский характер: благодаря ей Садриддин сможет полностью восстановиться после десятираундового боя. Даньо также отстранен от боев до 14 февраля.

    Напомним, Садриддин Ахмедов победил Стивена Даньо единогласным решением судей и завоевал три региональных пояса в первом среднем весе — WBA Continental, NABF и WBC Francophone.



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