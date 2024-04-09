Садыр Жапаров прокомментировал задержание своих сторонников, обвиненных в хулиганстве

В Бишкеке милиция задержала группу по подозрению в хулиганстве, опубликованы фотографии шестерых человек. Интернет-пользователи узнали в большинстве из них представителей партии «Мекенчил», и их задержание вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

— В последнее время появились мошенники и вымогатели, утверждающие, что они состоят в партии «Мекенчил». Двое из задержанных являются шантажистами. Они вымогательством зарабатывали на жизнь легкие деньги. Я не знаю, что произошло с остальными тремя. Я, как увидел сообщения, телефонные звонки и голосовые записи одного из задержанных, вызвал его и предупредил: «Ребята, не нужно зарабатывать на жизнь вот такими грязными путями. Занимайтесь бизнесом и живите жизнью порядочного человека». Сейчас я не буду рассказывать все мелкие подробности. Его близкие знают обо всем хорошо. В присутствии его родни я предупредил его: «Ты еще молодой. Работай, зарабатывай честным трудом, — сказал Садыр Жапаров.

Он также добавил, что если кто-то занимается незаконной деятельностью, вымогательством или коррупцией, то он будет привлечен к ответственности, не важно, состоит он в «Мекенчиле» или нет.

— Как только узнал, что шантажисты угрожают кому-то «пожаловаться президенту и снять с его должности», то вызвал обе стороны и предупредил: «Мне хорошо видно, какой госслужащий как работает. Уже другое время. Невозможно даже тыйына украсть из государственной казны. Мне все равно, кто раньше с какой партией участвовал в выборах, — пояснил он.

Президент отрицает связь между произошедшей дракой и тем, что на одном из мероприятий была обнаружена скрытая камера, а затем обнародована некая видеозапись. Он также отверг причастность властей и добавил, что по данным случаям ведется разбирательство.

Напомним, ГУВД Бишкека вчера сообщило о задержании шестерых мужчин, подозреваемых в избиении и удержании жителя города. В соцсетях активно обсуждали инцидент, некоторые пользователи опознали в задержанных членов партии «Мекенчил».