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Сад в стиле натургарден появился в Караганде

11 Ноября 2021 00:57
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Сад в стиле натургарден появился в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Природный сад в стиле натургарден открыли в карагандинском университете. Его создатели – преподаватели и студенты биолого-географического факультета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Экостиль натургарден очень популярен в Европе. Его особенность в том, что пространство стараются максимально приблизить к природе, без каких-либо искусственных элементов. И биолого-географический факультет стал первым, кто смог воплотить эту идею на территории университета.

На аллее сочетаются натуральность и новые технологии. В парке стоят большие зеркала, которые в дневное время имеют эстетическое назначение, а ночью становятся частью осветительной системы. За зеркалами находятся солнечные панели. В дневное время они накапливают солнечную энергию, а вечером освещают всю аллею.

Система капельного орошения позволяет затрачивать мало воды на полив многолетних растений. По периметру всей аллеи находятся QR-коды. Если на них навести камеру, то появится гиперссылка на описание растений, произрастающих в саду.

На аллее планируется оставить щебневое покрытие. Также здесь установлены лавочки, чтобы студенты в тёплое время года могли отдыхать между занятиями.

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#Карагандинская область   #Вузы   #Экология  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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