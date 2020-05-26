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Сад памяти «Жеңіс бағы» появился в Нур-Султане
26 Мая 2020 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы присоединились к международной акции, посвященной павшим героям ВОВ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
75 хвойных деревьев высадили в Ботаническом саду Нур-Султана.
Таким образом, жители столицы присоединились к международной акции «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы ВОВ.
«К нам с предложением вышел проектный офис «Рухани жаңғыру», мы с удовольствием поддержали. Здесь принимают участие сотрудники акимата, посольства Российской Федерации, ОО «Атамның аманаты», проектный офис «Рухани жаңғыру», а также волонтеры и все желающие. Высаженные деревья, я думаю, будут служить большой памятью нам о тех героях, которые пали во время Великой Отечественной войны», – сказал заместитель акима района Есиль Дарменияр Кыдырбекулы
Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Память, Общество,
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