Сад памяти: Столичные школьники вместе с родителями посадили саженцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В доброй экологической акции «Сад памяти» приняли сегодня участие учащиеся столичного школы-лицея №59. В рамках экологического месячника «Киелі табиғат» на территории школы дети с родителями посадили саженцы деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш сын Алиби в этом году оканчивает 11 класс. Сегодня пришли посадить дерево в память о выпускниках, а также в преддверии Дня семьи решили показать свою сплоченность. Сегодня проходит торжественное мероприятие, где сплачивается такой коллектив, как семья. Таким образом, мы хотели выразить благодарность нашей школе за полученные знания. Прогуливаясь в будущем возле школы, будем показывать своим внукам, что мы внесли вклад в озеленение школьной территории. Мы недавно перевелись в эту школу. Поэтому в первый раз принимаем участие в акции», - рассказали родители Алиби Айна и Кайырболат Куспековы.

С самого рождения они прививают своим детям главные ценности: любить семью, Родину и беречь окружающую среду. «С помощью таких мероприятий на деле демонстрируем то, о чем постоянно говорим детям. Стоит дальше проводить такие акции. Родина начинается с семьи. А уже затем любить друзей, окружающую среду, Родину», - добавила Айна Куспекова.

По словам руководителя общественного фонда «Ең бақытты ел» Камили Сулейменовой, акция проходит в рамках проекта «Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи, как символ укрепления семейных ценностей.

«На территории школы-лицея №59 проводим акцию «Посади семейное дерево». Идея в том, чтобы семьи вместе посадили дерево, как символ крепости, дружбы и сплоченности. Данная акция проходит по всему Казахстану, нас поддерживают многие школы, колледжи, акиматы. С 15 мая организуем подобную акцию совместно с алматинским акиматом. В южных регионах уже прошло такое мероприятие. На территории этой школы посадили более 20 саженцев», - отметила Камиля Сулейменова.

В ходе мероприятия она объяснила, почему семейные ценности прививаются через посадку деревьев.

«Есть такое выражение: мужчина должен посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Как одна из таких небольших традиций – посадка деревьев прививает детям заботу об окружающей среде, а также дает возможность семье проводить время вместе, не просто посмотрев фильм, а сплоченно посадить дерево, помогать друг другу. Дерево выступает объединяющим фактором», - подчеркнула организатор проекта.

Она отметила, что сейчас проводятся разные мероприятия по озеленению городов.

«Наша деятельность больше направлена на возрождение и укрепление семейных традиций. К тому же, помогаем озеленить города. Мы будем рады, если во всех регионах Казахстана зацветут семейные аллеи, так будут преображаться города», - добавила руководитель общественного фонда «Ең бақытты ел» Камиля Сулейменова.

Самый юный защитник природы – 9 летний Бейбарыс Муслим сегодня тоже посадил дерево на территории родной школы.

«Я буду учить своих младших сестер и братьев тому, чтобы они оберегали природу. Этот праздник должен запомниться всему миру, как лучший праздник сплоченности и дружбы в семье. Семья – такой круг, как любовь, только чувствуешь эту любовь по-другому. Сегодня с родителями мы посадили дерево. Я первый раз посадил дерево. Буду теперь ухаживать за этим деревом. Папа учит меня беречь окружающую среду. Хочу, чтобы все ученики следили за посаженными деревьями и не загрязняли природу», - поделился ощущениями после первого посаженного саженца ученик 3 класса Бейбарыс Муслим.

В школе-лицее №59 акция проходит не первый год. По словам преподавателей, каждый раз количество семей-участников увеличивается.

«Родители очень активно участвуют в подобных акциях. Приходят с удовольствием, приглашают своих деток, сажают деревья. Даже со стороны если посмотреть, мы видим хорошую и добрую картину: родители учат ребенка правильно посадить дерево. Семейные отношения и ценности укрепляются. Дети дальше сами будут следить за саженцами, поливать их и смотреть, как будет расти дерево», - отметила учитель казахского языка, педагог-организатор Салтанат Жолжаксинова.