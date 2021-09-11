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    18:20, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сабыржан Зайнидинов назначен советником главы наблюдательного совета корпорации Ordabasy Group

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сабыржан Мырзахметович Зайнидинов назначен на должность советника председателя наблюдательного совета корпорации «Ordabasy Group», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу группы компании.

    Бизнесмен Сабыржан Зайнидинов учредил ряд предприятий в строительном и торговом секторах экономики как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья. Построил в городах Алматы и Шымкент ряд жилых и промышленных объектов.

    Меценат. Занимается менторской деятельностью в Алматы среди начинающих предпринимателей. Имеет ряд правительственных и общественных наград.


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