Сабыржан Зайнидинов назначен советником главы наблюдательного совета корпорации Ordabasy Group

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сабыржан Мырзахметович Зайнидинов назначен на должность советника председателя наблюдательного совета корпорации «Ordabasy Group», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу группы компании.

Бизнесмен Сабыржан Зайнидинов учредил ряд предприятий в строительном и торговом секторах экономики как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья. Построил в городах Алматы и Шымкент ряд жилых и промышленных объектов.

Меценат. Занимается менторской деятельностью в Алматы среди начинающих предпринимателей. Имеет ряд правительственных и общественных наград.