Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Сабыржан Аккалыков  вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

21 Января 2023, 15:07
Сабыржан Аккалыков  вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выступил в четвертьфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 71 кг Аккалыков встретился с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари. Этот поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде рефери дважды отсчитал Аль-Шаммари нокдаун.

Таким образом, Сабыржан Аккалыков стал полуфиналистом континентального первенства и обеспечил себе тем самым как минимум бронзовую медаль.

20-летний казахстанский боксер является чемпионом мира среди молодежи — «золото» он выиграл в 2021 году на турнире в Кельце (Польша).


Фото: sports.kz




Новости по теме
«Барыс» проведет выездной матч с «Автомобилистом»
Два  многопрофильных спорткомплекса построят в Атырау
Вице-чемпион Казахстана нокаутом вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет
Теги:
Читайте также
Вице-чемпион Казахстана нокаутом вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет
Анна Данилина и Александр Недовесов проиграли на старте «микста» Australian Open
Два  многопрофильных спорткомплекса построят в Атырау
Казахстан поднялся в медальном зачете Универсиады-2023
«Барыс» проведет выездной матч с «Автомобилистом»
Шорт-трекисты принесли Казахстану седьмую медаль Универсиады-2023
Казахстанка Яна Хан остановилась в шаге от медали Универсиады-2023
Юбэнк сделал новое заявление о бое с Головкиным
Новости партнеров
Популярное
1 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
2 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
3 «Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет
4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
5 Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу

Лента новостей