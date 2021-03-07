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    09:44, 07 Март 2021 | GMT +6

    Сабырхан Махмуд завоевал «золото» международного турнира по боксу в Испании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Кастелеоне (Испания) завершился международный турнир по боксу «Boxam». По итогам финальных поединков казахстанские боксеры завоевали две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Золото» соревнований в весовой категории до 52 кг завоевал Сабырхан Махмуд. В финальном поединке ему предстояла встреча с представителем Испании Габриэлем Эскобаром. Поединок завершился победой Махмуда.

    В весовой категории до 91 кг, Василий Левит уступил сопернику из Испании Эммануэлю Пла Рейсу. Таким образом, казахстанец стал серебряным призером турнира.

    Ранее четыре бронзовые медали в актив команды Казахстана принесли: Серик Темиржанов, Абылайхан Жусупов, Бекзад Нурдаулетов и Нурлан Сапарбай.




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