Сабырхан Махмуд завоевал «золото» международного турнира по боксу в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Кастелеоне (Испания) завершился международный турнир по боксу «Boxam». По итогам финальных поединков казахстанские боксеры завоевали две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Золото» соревнований в весовой категории до 52 кг завоевал Сабырхан Махмуд. В финальном поединке ему предстояла встреча с представителем Испании Габриэлем Эскобаром. Поединок завершился победой Махмуда.

В весовой категории до 91 кг, Василий Левит уступил сопернику из Испании Эммануэлю Пла Рейсу. Таким образом, казахстанец стал серебряным призером турнира.

Ранее четыре бронзовые медали в актив команды Казахстана принесли: Серик Темиржанов, Абылайхан Жусупов, Бекзад Нурдаулетов и Нурлан Сапарбай.







