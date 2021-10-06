Сабыр Касымов: Казахстан выстроил правильное и благородное отношение к депортированным народам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн семинара по обмену опытом по сбору материалов по жертвам репрессий — насильственно депортированных в Казахстан народов и спецпоселенцев член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Сабыр Касымов отметил, что Казахстан выстроил правильное и благородное отношение к депортированным народам. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша страна – Республика Казахстан, став независимым государством, выстроила правильное, цивилизованное и благородное отношение к депортированным народам, спецпоселенцам, членам их семей. Природный интернационализм казахского народа продолжился на государственном уровне. Вот выдержка из выступления Первого Президента Нурсултана Назарбаева на ХХII Сессии Ассамблеи народа Казахстана от имени многонационального народа нашей страны о депортированных: «...Их выгружали из вагонов прямо в голой степи. В то время здесь жили только казахи. Поэтому они и принимали. И казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома.

(...) В целом с начала ХХ века в Казахстан было переселено 5,6 млн человек. Местное население тогда насчитывало около 6 млн человек. Это к сведению тех, кто не знает историю, и считает, что Казахстан извечно был таким многонациональным. (...) Ни одна страна, ни один народ не испытали такого излома демографической ситуации и не стоял перед угрозой полного исчезновения, как казахский народ. Мы выжили, смогли сплотиться, не ожесточились и не озлобились. Никогда никого не обвиняли в превратности к жесткой трагедии ХХ века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма и добились своей независимости мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессий. Сегодня наша страна движется вперед на основе толерантности, согласия и доверия друг к другу». Как видите, наша многоэтничность была искусственно создана политической системой. И в этом нет вины людей, не по своей воле оказавшихся на этой земле. Они сегодня все смогли стать казахстанцами», - отметил член Государственной комиссии.

По его словам, мы сумели объединить всех в единый сплоченный народ. Сегодня - это наше главное преимущество, в этом наша сила.

«Сегодня мы наблюдаем, как богатые государства Европы, считающие себя эталоном демократии и цивилизованности, не пускают несчастных, вынужденных беженцев из других слаборазвитых стран. Действительно поражает мудростью, интернациональностью и толерантностью казахский народ, который сам находясь в тяжелейшем состоянии, помог миллионам депортированным. В законодательных и нормативных актах принято решение что эти категории жертв политических репрессий подлежат реабилитации. Но практика показывает, что все жертвы из этой категории полностью еще не реабилитированы. Поэтому в соответствии с Указом Президента страны по полной реабилитации жертв политических репрессий Госкомиссия создала специальную группу по этой проблеме», - пояснил член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Сабыр Касымов.

Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит семинар об обмене опытом по сбору материалов по жертвам репрессий — насильственно депортированных в Казахстан народов и спецпоселенцев.