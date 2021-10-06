Сабыр Касымов: Казахстан стал полигоном и местом депортации народов, считавшихся опасными для власти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан стал полигоном, местом депортации и ссылки других народов и социальных групп, которых считались опасными для власти. Об этом в ходе онлайн семинара рассказал член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Сабыр Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сегодня в режиме онлайн проходит семинар об обмене опытом по сбору материалов по жертвам репрессий — насильственно депортированных в Казахстан народов и спецпоселенцев.

По словам члена Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Сабыра Касымова, Казахстан был не только полигоном для политических, социальных экспериментов, в результате которых погибла половина казахского народа. Казахстан стал полигоном, местом депортации и ссылки других народов и социальных групп, которых большевики считали опасными для власти.

«Большая часть этих народов из поселенцев была выселена в Казахстан. Казахстан не по своей воле превратился в советскую тюрьму народов. Насильственная депортация народов была фатальной неизбежностью, роковой акцией, запрограммированной самой народной природной сущностью сталинизма. Власти как бы хотели заполнить место миллионов погибших по их вине казахстанцев во времена политических репрессий и голода конца 20-х начала 30-х годов», - рассказал в ходе семинара член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

По его словам, огромные территории, степи, суровый климат были суровым местом ссылки лагерей.

«Вспоминается крылатое выражение Олжаса Сулейменова, когда он сказал: «Вас привезли на каторгу умирать, а мы на этой каторге родились». В 1937 году в Казахстан были высланы 18 526 корейских семей, около 100 тысяч людей. После корейцев началось переселение с юга курдов, армян, турок, иранцев. В 1930-1940 годы в республику были депортированы 105 тысяч поляков из западной Беларуси, западной Украины, а также из республик Прибалтики. В довоенный период в Казахстане находилось 536 947 человек, 36 350 семей депортированных, которые были распределены по шести областям», - пояснил спикер.

Новый этап депортации народов в Казахстан начался со Второй Мировой войны. Это были советские немцы. Началось их выселение с Поволжья, Грузии, Азербайджана, Армении. И в Казахстан было эвакуировано около 800 тысяч.

«Советские немцы в 41 году, также как и крымские татары, калмыки, чеченцы, балкарцы, ингуши, месхетинцы лишались своей государственности и по подозрению в наличии среди них тысяч десятков шпионов высылались на чужбину. Причем главной виной, как обосновывалось в указах Верховного Совета СССР, самим народам вменялось недоносительство о наличии шпионов и диверсантов. На 1 июля 1941 года в нашу республику было депортировано 532 506 репрессированных из западных регионов страны. В 1943-1944 годы проведено насильственное выселение в Казахстан 507 тысяч представителей народа Северного Кавказа. В ноябре 1944 года республики Средней Азии и Казахстан приняли свыше 110 тысяч турок и месхетинцев из 220 населенных пунктов Месхетии (Грузинской СССР). Также был принят ряд постановлений Правительства по депортации греков, болгар. Продолжалось выселение отдельных групп населения из освобожденной территории», - сказал Сабыр Касымов.

Спикер также отметил, что в целом институт депортации народов в том виде, в котором реализовывался в бывшем СССР, с самого начала был сопряжен массовым нарушением основных политических, гражданских прав людей.

«Человек независимо от того, совершал он или не совершал вменяемые ему преступления, подвергался незаконным репрессиям. Государство изначально ставило всех представителей депортированных народов в положение подневольных. Правовая незащищенность, уязвимость всех выселенных сопровождались новыми нарушениями их прав и свобод. 8 января 1945 года вышло постановление «О правовом положении спецпереселенцев», где спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта отлучаться», - добавил он.