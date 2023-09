Сабит Рзиев назначен первым замгенерального директора Казахстанско-китайского трубопровода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением Общего собрания участников ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» от 6 марта 2023 года Сабит Рзиев назначен первым заместителем генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также избран членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» с 7 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансОйл».

До назначения Сабит Рзиев был начальником Шымкентского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». В разные годы в АО «КазТрансОйл» работал начальником Актюбинского нефтепроводного управления, директором департамента эксплуатации, начальником Атырауского нефтепроводного управления, главным инженером – первым заместителем Западного филиала.

Генеральным директором (председателем Правления) ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» является Тянь Айминь.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – совместное предприятие АО «КазТрансОйл» (50 %) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %), владеющее магистральными нефтепроводами «Кенкияк - Кумколь» и «Атасу - Алашанькоу».