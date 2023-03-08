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    13:38, 08 Март 2023 | GMT +6

    Сабит Рзиев назначен первым замгенерального директора Казахстанско-китайского трубопровода

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    Фото: kaztransoil.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением Общего собрания участников ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» от 6 марта 2023 года Сабит Рзиев назначен первым заместителем генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также избран членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» с 7 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансОйл».

    До назначения Сабит Рзиев был начальником Шымкентского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». В разные годы в АО «КазТрансОйл» работал начальником Актюбинского нефтепроводного управления, директором департамента эксплуатации, начальником Атырауского нефтепроводного управления, главным инженером – первым заместителем Западного филиала.

    Генеральным директором (председателем Правления) ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» является Тянь Айминь.

    ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – совместное предприятие АО «КазТрансОйл» (50 %) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %), владеющее магистральными нефтепроводами «Кенкияк - Кумколь» и «Атасу - Алашанькоу».


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