Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области

18 Января 2023, 17:55
Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Абайского района назначен Сабит Тимишович Оспанов. Ранее он занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава области Ермаганбет Булекпаев на внеочередной сессии районного маслихата представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали.

Ермаганбет Булекпаев поставил ряд задач перед новым акимом: стабильное прохождение отопительного сезона, завершение реконструкции инженерных сетей, строительство соцобъектов, а также наращивание новых производств, привлечение инвестиций и поддержка молодежного предпринимательства.

«Уверен, что опыт и знания помогут Сабиту Тимишовичу реализовать все поставленные задачи социально-экономического развития района и решить проблемные вопросы. Будьте внимательны к жалобам и вопросам жителей», – сказал аким области.

Сабит Оспанов родился в 1969 году. На государственной службе с апреля 2000 года. Занимал различные должности в Бухар-Жырауском районе: был заместителем акима Ульяновского поселкового округа, начальником отдела предпринимательства, акимом поселка Ботакара.

Затем работал акимом Абая, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

В ноябре 2016 года назначен на должность заместителя акима Караганды.

С апреля 2022 года и до настоящего времени работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly
Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат
Теги:
Читайте также
Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly
Бесплатно смогут ездить в автобусах дети до 18 лет в Караганде
Четыре спуска лавин произвели на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай»
Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат
Жомарт Момышев назначен зампредседателя Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК
ЧП произошло на «АрселорМиттал Темиртау»
52,4 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
2 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
3 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
4 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области
5 Два землетрясения за день произошло в Казахстане

Лента новостей