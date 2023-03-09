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    15:39, 09 Март 2023 | GMT +6

    Сабит Ахметов назначен новым главой Фонда социального медстрахования

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Сабит Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Приказом министра здравоохранения РК от 7 марта 2023 года председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Ахметов Сабит Мейрамович.

    Сабит Ахметов родился 22 января 1979 года. В 2000 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, получив специальность «юрист».

    В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по Программе «International Master in Public Procurement Management».

    С. Ахметов в разные годы занимал должности руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК, директора Департамента юридической службы, руководителя Департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции и Департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директора Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК.

    Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что в настоящее время перед главой Фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.


    Теги:
    Минздрав РК Назначения Здравоохранение
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