Сабит Ахметов назначен новым главой Фонда социального медстрахования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Сабит Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Приказом министра здравоохранения РК от 7 марта 2023 года председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Ахметов Сабит Мейрамович.

Сабит Ахметов родился 22 января 1979 года. В 2000 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, получив специальность «юрист».

В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по Программе «International Master in Public Procurement Management».

С. Ахметов в разные годы занимал должности руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК, директора Департамента юридической службы, руководителя Департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции и Департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директора Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК.

Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что в настоящее время перед главой Фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.