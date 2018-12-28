Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сабит Абдыкалыков назначен директором театра драмы имени Мухтара Ауэзова

28 Декабря 2018 11:08 139
Поделиться:
Сабит Абдыкалыков назначен директором театра драмы имени Мухтара Ауэзова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сменилось руководство Казахского академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Новости по теме

Руководителя управления земельных отношений назначили в СКО
Новые кадровые перестановки в РК за неделю Кристиан Кун сменил Аскара Мамина на посту главы совета директоров КТЖ

«Приказом министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы Сабит Абдыкалыков назначен директором Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. Нового директора коллективу театра представила вице-министр Актоты Райымкулова», - сообщили в пресс-службе.

Сабит Абдыкалыков родился 1 августа 1973 года в селе Рабат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. С 1992 по 1996 годы обучался в Казахской национальной академии по специальности «Актер театра и кино».

В 2009 году в целях повышения квалификации получал дополнительное образование в «New York Film Academy».

В 2015 году получил степень «магистра искусствоведческих наук» в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

С 2015 года занимал должность директора Казахского Государственного Академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

Автор: Гульмира Госманали
Перевод: Сабина Биржанкызы

Фото :auezov-theatre.kz

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив