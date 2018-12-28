Сабит Абдыкалыков назначен директором театра драмы имени Мухтара Ауэзова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сменилось руководство Казахского академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Приказом министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы Сабит Абдыкалыков назначен директором Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова. Нового директора коллективу театра представила вице-министр Актоты Райымкулова», - сообщили в пресс-службе.

Сабит Абдыкалыков родился 1 августа 1973 года в селе Рабат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. С 1992 по 1996 годы обучался в Казахской национальной академии по специальности «Актер театра и кино».

В 2009 году в целях повышения квалификации получал дополнительное образование в «New York Film Academy».

В 2015 году получил степень «магистра искусствоведческих наук» в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

С 2015 года занимал должность директора Казахского Государственного Академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

Автор: Гульмира Госманали

Перевод: Сабина Биржанкызы

Фото :auezov-theatre.kz