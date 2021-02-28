Сабина Садиева: «Новая статистика» должна стать национальной платформой данных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 февраля Глава государства К.К.Токаев провел четвертое заседание Высшего совета по реформам. Совет обсуждал как вопросы экономического развития, так и вопросы развития государственного управления, а именно направления развития системы статистики, отметила замдиректор Казахстанского института стратегических исследований при Президента РК Сабина Садиева.

«Уполномоченный орган в сфере официальной статистики вошел в состав Агентства по стратегическому планированию и реформам, и реформа национальной статистики – одна из ключевых в повестке изменений госуправления.

К качеству и открытости системы статистики привязаны важнейшие индикаторы развития страны. На них государственные органы ориентируются при составлении, реализации и оценке программных документов. Сейчас по многим показателям сроки сбора и публикации их расчетных значений растягиваются от 3 до 9 месяцев после отчетного периода. То есть, каждую весну госсектор проводит оценку бюджета, подачу бюджетных заявок, оценку реализации стратегических планов и программ развития территорий без полного набора показателей (они публикуются позднее, летом или осенью).

Другой большой вопрос к системе статистики – это количество статистических форм и процесс их заполнения. Сейчас предприятия и бизнес сдают порядка 140 различных форм отчетности. И даже предусмотрено наказание за несвоевременную сдачу таких форм. Такой порядок сбора остался нам в наследство из «доцифровой» эпохи. Эти формы накапливает много неточностей, ошибок и даже манипуляций с первичными данными статистики. Более того, это значительная нагрузка на сами компании», - отметила Сабина Садиева.

По ее мнению, тот формат преобразований системы официальной статистики, о котором говорил на Высшем совете по реформам председатель АСПиР К. Келимбетов, решает эти проблемы и многие другие.

Исходя из тезисов выступлений участников ВСПР, предполагается с помощью цифровизации кардинально изменить методы сбора и обработки данных, значительно расширить количество источников данных для обогащения баз данных Бюро по статистике. Если Бюро получит возможность напрямую автоматически загружать данные баз данных и информационных систем государственных органов и квазигосударственных организаций, а также проведет интеграцию с собственниками данных из частного сектора, то фактически это и станет основой «новой статистики».

«Технически, это даст как повышение точности и скорости сбора и обработки данных, так и повышение качества самих первичных данных. А в более системном плане «новая статистика» должна уйти от текущего ограниченного формата – она должна стать гибким сервисом, национальной платформой данных. То есть, мы все должны получать не статистические сборники, а сформированные и индексируемые дата-сеты (наборы данных), и более того, получить возможность формировать пакеты данных по запросу государственных органов, граждан, исследовательских и образовательных организаций, бизнеса. Поэтому в выступлении председателя АСПиР и звучит тезис о том, что Бюро статистики и данных должно переродиться в Национальное бюро данных.

Тут нужно понимать, что это не какая-то сверхновая задача, на самом деле госсектор вынужден проводить такое переформатирование работы с данными, догоняя частные компании и частных дата-аналитиков. Есть интересный кейс Мадины Баймухановой, дата-аналитика, которая в 2020 году создала удобный и интерактивный дэшбоард по статистике коронавируса в РК. Министерство здравоохранения поддержало эту инициативу, и из этого партнерства получился очень хороший информационный сервис для всего общества.

Таким образом, в формате удобной и масштабной платформы данных должна работать вся система статистики – не только собирая данные, но и предоставляя возможность создавать на ее основе информационные продукты частным компаниям, экспертам, дата-аналитикам и бизнесам», - резюмировала эксперт.



