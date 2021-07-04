05:43, 04 Июль 2021 | GMT +6
Сабина Алтынбекова вошла в топ-3 самых популярных волейболисток мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список самых популярных волейболистов мира в Instagram, в который выходит и казахстанка Сабина Алтынбекова, пополнился еще одним именем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Таиландская волейболистка Нутсара Томком стала восьмой в мире, кому удалось перешагнуть отметку в 1 миллион подписчиков в Instagram. Столько же подписчиков у бразильянки Жаклин Карвальо.
Сабина Алтынбекова делит третье место (1,1 млн) сразу с несколькими спортсменами: Мохаммад Мусави (Иран), Плеумджит Тинкаоу (Таиланд) и Бруно Резенде (Бразилия).
Второе место в этом списке занимает филиппинка Алисса Вальдес (1,3 млн), а лидирует с большим отрывом иранский волейболист Саид Маруф (1,9 млн).
https://www.sports.kz/news/sabina-altyinbekova-voshla-v-top-3-samyih-populyarnyih-voleybolistok-mira