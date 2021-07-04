Сабина Алтынбекова вошла в топ-3 самых популярных волейболисток мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список самых популярных волейболистов мира в Instagram, в который выходит и казахстанка Сабина Алтынбекова, пополнился еще одним именем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Таиландская волейболистка Нутсара Томком стала восьмой в мире, кому удалось перешагнуть отметку в 1 миллион подписчиков в Instagram. Столько же подписчиков у бразильянки Жаклин Карвальо.

Сабина Алтынбекова делит третье место (1,1 млн) сразу с несколькими спортсменами: Мохаммад Мусави (Иран), Плеумджит Тинкаоу (Таиланд) и Бруно Резенде (Бразилия).

Второе место в этом списке занимает филиппинка Алисса Вальдес (1,3 млн), а лидирует с большим отрывом иранский волейболист Саид Маруф (1,9 млн).



https://www.sports.kz/news/sabina-altyinbekova-voshla-v-top-3-samyih-populyarnyih-voleybolistok-mira



