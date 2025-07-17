С 1 сентября единая воспитательная программа будет во всех школах Казахстана
С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы «Адал азамат», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Это логичное продолжение ранее действовавшей программы «Біртұтас тәрбие», но с обновленным содержанием и названием, соответствующей идеологической концепции Главы государства «Адал Азамат — Адал еңбек — Адал табыс».
Согласно информации координатора программы — НАО имени Ы. Алтынсарин, приказом Министерства просвещения от 26 мая 2025 года № 123 программа официально утверждена под новым названием.
Как сообщают в Минпросвещения, впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.
— Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру.
Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики, — отмечают ведомстве.
Каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как «Өнегелі 15 минут», звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.
Ранее в рамках прежней программы «Біртұтас тәрбие» уже были реализованы шесть крупных проектов: «Қамқор» (экология и волонтерство), «Еңбегі адал — жас өрен» (мотивация к труду и ориентация на профессию), «Smart Bala» (поддержка IT и инновационного мышления), «Шабыт» (духовное развитие через искусство и культуру), «Ұшқыр ой алаңы» (дебаты и интеллектуальные игры), «Балалар кітапханасы» (повышение грамотности и книжной культуры).
При этом продолжат работу и профилактические проекты: «Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам», «Буллингтен қорған!», «Қауіпсіз қоғам». Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей.