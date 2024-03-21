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    22:15, 20 Март 2024 | GMT +6

    С золотой, серебряной и хрустальной свадьбой поздравили юбиляров в Шымкенте

    свадьба
    Фото: пресс-служба филиала «Правительства для граждан» по г. Шымкент.

    Праздничную церемонию для пар, проживших в браке 50, 25 и 15 лет организовали сотрудники шымкентского РАГСа, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на пресс-службу филиала «Правительства для граждан» по Шымкенту. 

    Полвека прожили вместе Арыстан Ярмухамедов и Алма Шарипова. За долгие годы брака было в семье всякое, но любовь и взаимопонимание помогали супругам преодолеть все трудности и невзгоды, сохранив теплые чувства друг к другу до преклонных лет.

    Поздравляя золотых юбиляров, сотрудники РАГСа и близкие желали им быть вместе еще долгие годы.

    В этот же день серебряную и хрустальные свадьбы отметили пары, находящиеся в браке 25 и 15 лет.

    А вот Канат Махамбет и Молдир Камбарова, заключившие брак в один день с юбилярами, делают только первые шаги в семейной жизни.

    Под звуки марша Мельденсона все четыре пары обменялись кольцами.

    - Отметим, что брак был зарегистрирован только между Канатом Махамбетом и Молдир Камбаровой. Пары-юбиляры просто обменялись кольцами в знак любви и верности, - сообщили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по г. Шымкент.

    Здесь добавили, что с начала года брак в Шымкенте зарегистрировали более 1300 пар.

    Теги:
    Юбилей Шымкент Правительство для граждан Общество
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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