С золотой, серебряной и хрустальной свадьбой поздравили юбиляров в Шымкенте

Праздничную церемонию для пар, проживших в браке 50, 25 и 15 лет организовали сотрудники шымкентского РАГСа, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на пресс-службу филиала «Правительства для граждан» по Шымкенту.

Полвека прожили вместе Арыстан Ярмухамедов и Алма Шарипова. За долгие годы брака было в семье всякое, но любовь и взаимопонимание помогали супругам преодолеть все трудности и невзгоды, сохранив теплые чувства друг к другу до преклонных лет.

Поздравляя золотых юбиляров, сотрудники РАГСа и близкие желали им быть вместе еще долгие годы.

В этот же день серебряную и хрустальные свадьбы отметили пары, находящиеся в браке 25 и 15 лет.

А вот Канат Махамбет и Молдир Камбарова, заключившие брак в один день с юбилярами, делают только первые шаги в семейной жизни.

Под звуки марша Мельденсона все четыре пары обменялись кольцами.

- Отметим, что брак был зарегистрирован только между Канатом Махамбетом и Молдир Камбаровой. Пары-юбиляры просто обменялись кольцами в знак любви и верности, - сообщили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по г. Шымкент.

Здесь добавили, что с начала года брак в Шымкенте зарегистрировали более 1300 пар.