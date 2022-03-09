С женским подходом в мужской профессии: костанайский следователь рассказала о тонкостях работы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Старший следователь следственного отдела Управления полиции города Рудного, майор полиции Татьяна Ногина, проработавшая в органах более 20 лет, рассказала о тонкостях работы женщины в мужской профессии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Татьяна родилась и выросла в Красноярском крае. Как и все советские дети, училась в школе, занималась дополнительно на музыкальных инструментах и даже изучала приемы каратэ. В девяностые семья Татьяны переехала в Рудный, где девушка закончила школу и поступила в Костанайский государственный университет на юридический факультет.

«Юридическая сфера всегда привлекала мое внимание. Я никогда не считала, что это исключительно «бумажная» работа. Наоборот, юриспруденция казалась чем-то широким, - делится Татьяна. - А любовь к следственному делу у меня появилась на втором курсе. Тогда у нас была ознакомительная практика и я решила, что хочу стать следователем».

Сразу после 4 курса девушка пришла работать в Управление полиции (тогда он назывался Рудненский городской отдел внутренних дел, прим. ред.).

«Больше всего мне нравилось заступать в суточный наряд. Первое время, как и все молодые стажеры, училась разбираться в тонкостях работы. Через три года перевелась в штаб старшим инспектором по учетно-регистрационной дисциплине», - вспоминает Татьяна Ногина.

В 2008 году у Татьяны родился сын. Сейчас он учится в 7 классе, играет на саксофоне и фортепиано. Свободное время Татьяна проводит с семьей. Пару лет назад открыла в себе талант рисования и теперь еще одно хобби добавилось в копилку.

«Рисую красками. Обычно, когда вдохновение приходит, даже не задумываешься, что именно надо на холсте изобразить, поэтому особых стилей нет. Но всегда горжусь своими работами. Это здорово помогает отвлекаться от рабочей суеты в свободное время», - отмечает Татьяна.

Главным в работе следователя майор полиции считает объективность. Ведь от ее работы зависит судьба человека, тут никак нельзя ошибиться.

Сейчас Татьяна занимает должность аналитика.

«Вся работа следственного отдела у меня как на ладони. Составление отчётов о работе отдела, переписка, ведение номенклатуры, учёт уголовных дел, составление плана работы отдела, плана занятий по профессиональной подготовке, учёт поступающих обращений - это лишь небольшая часть работы аналитика. В голове необходимо держать огромное количество различной информации, но когда любишь своё дело, работа приносит только радость», - подытожила Татьяна Ногина.