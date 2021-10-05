С железнодорожного моста пыталась спрыгнуть женщина в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Кокшетау решилась на отчаянный шаг из-за сложной ситуации, в которой находилась ее семья. Совершить прыжок с моста ей помешали прохожие и стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 4 сентября в 12:36 на спецлинию 102 Центра оперативного управления города Кокшетау поступило телефонное сообщение от 34-летней жительницы областного центра. Инспектор ЦОУ определил по голосу женщины, что она находится в крайне взволнованном состоянии.

«Женщина сообщила, что сложная ситуация, в которой находится ее семья, довела ее до отчаяния и сейчас она направляется на железнодорожный мост, который проходит над железнодорожными путями на станции Кокшетау, с намерением покончить с собой. Информация была незамедлительно передана всем патрульным экипажам полиции. Чтобы выиграть время, инспекторы ЦОУ постарались максимально растянуть телефонный разговор и узнать причину такого поступка в подробностях», - пояснили в ведомстве.

В это же самое время экипаж автопатруля в составе командира взвода, капитана полиции Олега Герасимова и инспектора БПП лейтенанта полиции Каната Магубаева прибыли на место происшествия в течение двух минут.

На мосту полицейские обнаружили женщину, которая присматривалась к ограждению и выбирала место, с которого ей удобно было бы спрыгнуть на линию высоковольтных проводов.

«Сотрудники полиции бросились, чтобы остановить женщину от необдуманного поступка, в это же самое время мужчина и девушка, шедшие с противоположной стороны моста, подбежали и оказали активное содействие полицейским в спасении женщины», - добавили в ведомстве.









В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины и девушки, оказавших помощь в спасении женщины, чтобы поблагодарить их за это.