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    00:08, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    С железнодорожного моста пыталась спрыгнуть женщина в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Кокшетау решилась на отчаянный шаг из-за сложной ситуации, в которой находилась ее семья. Совершить прыжок с моста ей помешали прохожие и стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 4 сентября в 12:36 на спецлинию 102 Центра оперативного управления города Кокшетау поступило телефонное сообщение от 34-летней жительницы областного центра. Инспектор ЦОУ определил по голосу женщины, что она находится в крайне взволнованном состоянии.

    «Женщина сообщила, что сложная ситуация, в которой находится ее семья, довела ее до отчаяния и сейчас она направляется на железнодорожный мост, который проходит над железнодорожными путями на станции Кокшетау, с намерением покончить с собой. Информация была незамедлительно передана всем патрульным экипажам полиции. Чтобы выиграть время, инспекторы ЦОУ постарались максимально растянуть телефонный разговор и узнать причину такого поступка в подробностях», - пояснили в ведомстве.

    В это же самое время экипаж автопатруля в составе командира взвода, капитана полиции Олега Герасимова и инспектора БПП лейтенанта полиции Каната Магубаева прибыли на место происшествия в течение двух минут.

    На мосту полицейские обнаружили женщину, которая присматривалась к ограждению и выбирала место, с которого ей удобно было бы спрыгнуть на линию высоковольтных проводов.

    «Сотрудники полиции бросились, чтобы остановить женщину от необдуманного поступка, в это же самое время мужчина и девушка, шедшие с противоположной стороны моста, подбежали и оказали активное содействие полицейским в спасении женщины», - добавили в ведомстве.



    В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины и девушки, оказавших помощь в спасении женщины, чтобы поблагодарить их за это.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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