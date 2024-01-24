С юга на север переселились порядка 9 тысяч казахстанцев в 2023 году

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы — драйвер развития страны» (далее — Нацпроект) из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 8 903 человека, в том числе 6 492 переселенца и 2337 кандасов. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.

Казахстанцы, воспользовавшиеся возможностью переселения в трудодефицитные регионы, отмечают положительные изменения в их жизни. Одной из них является Куралай Масатбаева. В 2021 году ее семья переехала из столицы в г. Тайынша Северо-Казахстанской области.

— После переезда наша семья получила материальную помощь на переезд на сумму 612 570 тенге, также нам дали государственное арендное жилье в городе, — рассказала женщина.

Куралай Масатбаева имеет высшее образование по специальности «Начальная военная подготовка». В прошлом году получила государственный грант на сумму 1 млн 380 тыс. тенге. Открыла миникондитерскую ИП «Масатбаева К.»

— Я когда была в декретном отпуске, мечтала открыть своё дело и работать дома, быть рядом с детьми. Посетив центр занятости Тайыншинского района узнала о безвозмездном гранте. Будучи переселенкой я подходила под категорию, меня проконсультировали по всем интерсующим вопросам. Решила попробовать. Защитила свой бизнес-план и получила грант от государства, — поделилась она.

Напомним, в рамках Нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

субсидия на переезд — единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 4 158 человек, 3 079 из них трудоустроены на постоянную работу, 164 человека заняты предпринимательской деятельностью, 35 человек получили гранты для открытия бизнеса.