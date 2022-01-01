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С января костанайцы будут платить за тепло больше

1 Января 2022 21:17
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С января костанайцы будут платить за тепло больше

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» утверждены понедельные уровни тарифов на 2021-2025 годы на долгосрочный период. С января планируется повышение тарифа на тепло, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя областного Департамента регулирования естественных монополий Руслана Гасанова.

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Данный метод, по словам Р. Гасанова, позволяет прогнозировать уровни тарифов потребителям на предстоящие годы, а также предусматривает развитие предприятий.

«По состоянию на декабрь тарифы для потребителей, имеющих приборы учета, составляли 3 670 тенге. С января месяца прогнозируемый тариф составляет 3 862 тенге. Без приборов учёта тариф составлял на декабрь месяц 4 506 тенге, с 1 января прогноз составляет 4 740 тенге», - прокомментировал он.

Вместе с тем, с 1 января 2022 года в регионе снижены тарифы ГКП «Костанай Су» на период с января 2022 года по 28 февраля 2022 года для всех потребителей.

«В том числе снижение по водоснабжению составило более чем 17%, водоотведение – на 20%. Указанное снижение окажет влияние на теплоснабжение и горячее водоснабжение, представляемое ГКП «КТЭК». Работа по снижение тарифов ведётся», - добавил Руслан Гасанов.

Спикер также отметил, что тарифы по водоснабжению и водоотведения сейчас находится на уровне тарифов 2014 года, по теплоснабжению – на уровне 2016 года.


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#Костанайская область   #Цены и тарифы   #Общество   #Отопительный сезон   #Вода  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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