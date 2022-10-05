С января 2023 года в Казахстане увеличат заработную плату учителям еще на 25% - министр просвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С января следующего года в Казахстане увеличат заработную плату учителям еще на 25%. А на сегодня средняя заработная плата педагогов равна средней заработной плате по экономике. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разы увеличилась заработная плата педагогов за последние три года. Сейчас средняя заработная плата наших педагогов равна средней заработной плате по экономике. Именно такую задачу мы ставили три года назад. Значительно выросли заработные платы. В следующем году в январе дополнительно по поручению Президента будет увеличена заработная плата наших коллег еще на 25%», - сообщил Асхат Аймагамбетов во время VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ.

Министр проинформировал о введении доплат за наставничество, педагогическое мастерство и за степень магистра.

«Мы приняли решение, что необходимо поощрять и давать ежемесячные надбавки для коллег, которые получили степени магистра. Увеличились надбавки за проверки тетрадей, классное руководство. Эту работу нам необходимо продолжать», - заявил глава Минпросвещения.

Также глава ведомства добавил, что педагоги освобождены от несвойственных функций и излишней отчетности.

«Помните, раньше учителя ходили по квартирам, стучались в дверь, проводили несвойственную для них работу, сдавали огромное количество отчетов. Все мероприятия зависели от наших коллег-педагогов. Сегодня законодательно закрепили, что педагоги должны заполнять ежедневно не более двух документов - поурочный план и электронный журнал», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в столице проходит VII Съезд учителей и работников образования государств-участников Содружества Независимых Государств «Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период».

В работе форума принимают участие около 700 человек, в том числе 100 делегатов из стран СНГ.



