С Wolt и Coca-Cola вкусно поесть и выиграть подарки – легко!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый в Казахстане онлайн фуд-фестиваль предлагает скидки до 30% на комбо-меню в лучших ресторанах города, включая Burger King, Wendy’s, Lanzhou, Бродвей Бургер, Black Star Burger, RUMI, Тюбетейка и не только, а также возможность выиграть один из 5-ти гаджетов Apple, передает МИА «Казинформ».

Принять участие в акции, которую проводят Coca-Cola и сервис доставки еды Wolt просто:

1. Нужно зайти на платформу Wolt или на сайт.

2. Выбрать меню с одним из напитков Coca-Cola или просто добавить его к любому выбранному меню.

3. Зайти в «Домик Coca-Cola» на сайт.

4. Кликнуть на мешок с подарками.

5. В открывшейся форме ввести свои контактные данные для обратной связи и написать «письмо» Деду Морозу о том, какой из 5-ти подарков вам больше всего хочется, и почему.

В акции разыгрываются пять призов:

1. iPhone 13 pro 128 ГБ;

2. MacBook Air 13« Apple M1 (8C CPU/7C GPU), 8 ГБ, 256 ГБ;

3. Беспроводные наушники Apple AirPods Pro (MWP22);

4. Apple Watch 6 44mm;

5. iPad pro 11 256 ГБ.

Также участники получают кэшбэк 13% от банка «Сбер».

Отправить можно только одно письмо в сутки! Акция продлится до 31.12.2021 года.

«В преддверии праздника мы решили устроить небольшое волшебство. Недавно Coca-Cola запустила новую рекламную кампанию «Магия момента», и мы хотим, чтобы люди создавали для себя свою неповторимую магию момента. А какой же Новый год без вкусной еды и предвкушения чуда?! В фуд-фестивале можно участвовать всей семьей, отправив много писем Деду Морозу, что добавит всем новогоднего настроения!» - комментирует Азура Камил, фронтлайн портфолио менеджер, Coca-Cola Кавказ и Центральная Азия.

В январе с помощью генератора случайных чисел среди всех, правильно выполнивших условия акции будут определены получатели призов.

В розыгрыше подарков участие принимают напитки:

- Coca-Cola Classic, Coca-Cola Без Сахара, Coca-Cola Лимон-Лайм, Fanta Orange, Sprite в пластиковой бутылке 0.5 литра;

- Coca-Cola Classic, Coca-Cola Без Сахара, Fanta Orange, Sprite в алюминиевой банке 0,33 литра;

- Coca-Cola Classic, Coca-Cola Без Сахара, Fanta Orange, Sprite в стеклянной бутылке 0,25 литра.

Чтобы получить свой приз, выигравшему участнику необходимо:

- предоставить скриншот заказа, а также ID заказа, подтверждающий факт покупки;

- дата чека должна совпадать с датой заполнения анкеты и отправки письма Деду Морозу

- предъявить скриншоты заказа на Wolt с деталями и ID заказа!