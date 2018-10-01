С выходом в Премьер-лигу футбольную команду «Тараз» поздравил аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Упорная борьба футбольного клуба «Тараз» за выход в Премьер-лигу увенчалась успехом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Тараз».

Как сообщили в ФК «Тараз», сегодня жамбылский клуб принимал на своем поле команду «Актобе-Жас».

«Эта игра ожидалась в Таразе с большим интересом, - пояснил руководитель пресс-службы ФК «Тараз» Шухрат Хашимов. - При удачном стечении обстоятельств «Тараз» мог досрочно, за два тура до финиша обеспечить себе выход в Премьер-лигу. И желанное стало уже явным после того, как за десять минут до начала матча пришла весть из Шымкента о том, что местный «Кыран», ближайший преследователь таразцев, не смог обыграть лидера первенства - «Окжетпес» из Кокшетау. Там была зафиксирована ничья 3:3. И дело оставалось за самими жамбылцами, которым необходимо было победить «Актобе-Жас» на своем поле с любым счетом».

С первых минут матча хозяева рванули вперед, на второй минуте Константин Дудченко в высоком прыжке пробил по воротам головой после навесной передачи Предрага Говедарицы, и мяч угодил в крестовину. Затем форвард хозяев получил еще один шанс после фланговой подачи. Но, очутившись один перед вратарем, не смог нанести прицельный удар, и мяч ушел выше ворот.

Затем выгодные моменты упустили те же Дудченко и Караман, а на исходе получаса игры хозяева все-таки добились своего. После подачи с углового таразцы несколько раз пробивали по цели, пока Дудченко все-таки не вкатил мяч в ворота - 1:0.

После этого гости бдительнее заиграли в обороне, а команда хозяев стала играть чуть менее рискованно, так как цена победы была велика. Подустав во второй половине второго тайма, гости начали сдавать свои позиции. Атаки хозяев становились всё опаснее, на 67-й минуте удар по воротам из-за пределов штрафной нанес Максат Амирханов - 2:0.

После этого таразцы, не сбавляя оборотов, оставшееся время матча провели на половине поля гостей, создав им множество опасных моментов.

Но лишь за несколько минут до конца матча Абзал Тайбай забил третий год. А в конце игры Айдос Таттыбаев установил окончательный итог встречи - 4:0.

Отметим, что весь матч на стадионе провел аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, который сразу же после матча поздравил коллектив команды с выходом в Премьер-лигу. В гостевой ложе находились также почетный президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков и трехкратный чемпион «Казахстан барысы» Бейбит Ыстыбаев, также поздравившие команду с возвращением в Премьер-лигу.

Напомним, таразская команда в последние годы стабильно занимала последние позиции в турнирной таблице. В минувшем 2017 году жамбылская команда не удержалась в элитном дивизионе казахстанского первенства, начав сезон в первой лиге по футболу.

Фото пресс-службы ФК «Тараз».