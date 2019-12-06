С воспитанником бразильской академии подписал контракт футбольный клуб «Ертіс»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С воспитанником бразильской академии «Оле Бразил» Рафкатом Асланом ФК «Ертіс» сотрудничает с 2018 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Рафкат является воспитанником бразильской академии «Оле Бразил». В составе бело-синих выступает с середины сезона 2018 года, впервые дебютировал за нашу команду в матче Премьер-Лиги против «Тобола» 22 июля 2018 года», - сообщили в павлодарском футбольном клубе «Ертіс».

Именно с ним - с 25-летним защитником Рафкатом Асланом подписал новый контракт павлодарский футбольный клуб «Ертіс».

«В феврале 2019 года получил приглашение в состав национальной сборной Казахстана, где он (Рафкат Аслан - Казинформ) дебютировал в матче против сборной Молдовы. В этом сезоне принял участие в 20 играх, забил один гол, который оказался решающим в домашнем поединке против «Атырау», - добавили в павлодарском футбольном клубе.