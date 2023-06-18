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    15:55, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    С вооруженным мужчиной в здании банка Kaspi ведутся переговоры

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе банка Kaspi прокомментировали инцидент в Астане с вооруженным мужчиной, который заперся в здании банка. Информацию о том, что в там находятся еще и клиенты (посетители), в пресс-службе банка опровергают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал», - прокомментировали в пресс-службе банка.

    Казахстанцев также просят ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi.


    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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