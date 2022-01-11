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С военнослужащими и полицейскими Карагандинской области встретился Женис Касымбек

11 Января 2022 15:52
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С военнослужащими и полицейскими Карагандинской области встретился Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими. Он выразил им признательность от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за слаженную работу в непростое для всей страны время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Полицейские и военнослужащие показали образцовую дисциплину, храбрость и сплочённость. Сегодня вы выполняете очень ответственную задачу – охраняете общественный порядок. Мы гордимся вами, и наши граждане верят в вас!» – обратился к полицейским и военнослужащим Женис Касымбек.

В свою очередь комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин отметил, что личный состав департамента полиции продолжит обеспечивать должный порядок в регионе и дальше.

«Уважаемые коллеги! Всё это время мы работаем в сложных условиях. Вы показали стойкость при исполнении служебного долга», – сказал Ерлан Файзуллин.

На сегодняшний день в стране по-прежнему действует режим ЧП. Полицейские и военнослужащие находятся на круглосуточном боевом дежурстве.


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#Карагандинская область   #Армия   #МВД РК   #Вооруженные силы   #Караганда   #ЧП-2022  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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