С военнослужащими и полицейскими Карагандинской области встретился Женис Касымбек
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими. Он выразил им признательность от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за слаженную работу в непростое для всей страны время, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Полицейские и военнослужащие показали образцовую дисциплину, храбрость и сплочённость. Сегодня вы выполняете очень ответственную задачу – охраняете общественный порядок. Мы гордимся вами, и наши граждане верят в вас!» – обратился к полицейским и военнослужащим Женис Касымбек.
В свою очередь комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин отметил, что личный состав департамента полиции продолжит обеспечивать должный порядок в регионе и дальше.
«Уважаемые коллеги! Всё это время мы работаем в сложных условиях. Вы показали стойкость при исполнении служебного долга», – сказал Ерлан Файзуллин.
На сегодняшний день в стране по-прежнему действует режим ЧП. Полицейские и военнослужащие находятся на круглосуточном боевом дежурстве.
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