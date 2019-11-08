С внедрением ОСМС финансирование здравоохранения увеличится в полтора раза - Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в Павлодарскую область прибыла правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым, передает МИА «Казинформ».

В ее состав вошли министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, вице-министры культуры и спорта Елдос Рамазанов, информации и общественного развития Марат Азильханов, образования и науки Шолпан Каринова, здравоохранения Камалжан Надыров.

В областном центре члены рабочей группы ознакомились с работой региональной станции скорой помощи. Автопарк павлодарской службы 103 насчитывает более 100 единиц специального транспорта. Все машины оснащены датчиком GPS, а медицинское обеспечение бригад неотложки соответствует высокому стандарту класса «С».





«Эта станция скорой помощи одна из лучших в стране. Она одна из первых, где внедрялись автоматизация, call-центр и многое другое. Павлодарская служба 103 наглядно показывает какая поддержка со стороны государства идет на укрепление материально-технической базы здравоохранения», - отметил Сапарбаев.





Здесь же состоялась встреча с работниками медицинской сферы региона, где были обсуждены вопросы повышения заработной платы, внедрения обязательного медицинского страхования, повышения качества медицинских услуг, улучшения материально-технической базы и многое другое.

Камалжан Надыров проинформировал, что в регионе наблюдается повышение информированности населения о внедрении ОСМС.

«Эта цифра увеличилась с 52% до 85%. Но вместе с тем растет и отрицательное восприятие системы ОСМС с 7% до 20%. В этом направлении надо усиленно поработать», - сказал Надыров.

В свою очередь, Бердибек Сапарбаев отметил, то с внедрением обязательного социального медицинского страхования значительно увеличится финансирование системы здравоохранения.





«Со следующего года проблем с финансированием системы здравоохранения быть не должно. С внедрением ОСМС все вопросы мы должны решить. По нашим прогнозам, за три года расходы на систему здравоохранения должны увеличиться не менее чем в полтора раза - с 1,3 трлн тенге до 2,5-3 трлн тенге», - подчеркнул Сапарбаев.

Также вице-премьер указал на важность своевременного лекарственного обеспечения населения.

«Необходимо в ноябре-декабре заключить все необходимые контракты на следующий год, чтобы вначале следующего года у нас никаких задержек с обеспечением лекарствами не было. У нас ежегодно возникают проблемы. Этого не должно быть, все необходимые средства у нас есть», - отметил он.

Кроме того, в ходе встречи с медиками был поднят вопрос финансирования медицинских учреждений области. По словам и.о. руководителя областного управления здравоохранения Ардака Кузекова, в регионе из-за низких тарифов имеется дефицит финансирования на общую сумму 2 млрд тенге.

«Этот вопрос мы знаем из средств массовой информации. Министерству здравоохранения и акимату области нужно совместно разобраться в этом вопросе на следующей неделе. Зарплаты врачам должны выплачиваться вовремя», - поручил вице-премьер.