С вывозом снега не справлялись подрядчики в Костанае

Снежная зима в этом году стала причиной проблемного вывоза снега. Проезжие части, тротуары для костанайцев оказались занесенными сугробами. Как сейчас решилась проблема, узнала корреспондент агентства Kazinform.

Жалобы костанайцев публиковались неоднократно в социальных сетях. Причиной несвоевременного вывоза стала неорганизованная работа подрядных организаций.

- Дело в том, что подрядные организации города, грубо говоря, не успели вывезти снег. Были составлены претензии и направлены исполнителям. Сейчас можно сказать, что проблема решена. Подрядчики усилили материально-техническую базу. Активно убирается снег на тротуарах, - отметил заведующий сектором озеленения городского отдела ЖКХ Алтынбек Кайратулы.

Фото: Kazinform

Для размещения снежных запасов в областном центре действует 4 полигона. Это территория поселка Дружба, бывшего химзавода, полигон ТОО «Горизонт» в городе Тобыл, а также территория в районе Узкой колеи.