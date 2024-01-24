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    09:45, 24 Январь 2024 | GMT +6

    С вывозом снега не справлялись подрядчики в Костанае

    уборка снега в Костанае
    Фото: Kazinform

    Снежная зима в этом году стала причиной проблемного вывоза снега. Проезжие части, тротуары для костанайцев оказались занесенными сугробами. Как сейчас решилась проблема, узнала корреспондент агентства Kazinform.

    Жалобы костанайцев публиковались неоднократно в социальных сетях. Причиной несвоевременного вывоза стала неорганизованная работа подрядных организаций.

    - Дело в том, что подрядные организации города, грубо говоря, не успели вывезти снег. Были составлены претензии и направлены исполнителям. Сейчас можно сказать, что проблема решена. Подрядчики усилили материально-техническую базу. Активно убирается снег на тротуарах, - отметил заведующий сектором озеленения городского отдела ЖКХ Алтынбек Кайратулы.

    уборка снега в Костанае
    Фото: Kazinform

    Для размещения снежных запасов в областном центре действует 4 полигона. Это территория поселка Дружба, бывшего химзавода, полигон ТОО «Горизонт» в городе Тобыл, а также территория в районе Узкой колеи.

    - Снежных полигонов у нас достаточно. На отведенных территориях работает техника, снег выталкивают. Всего с начала этого года было вывезено уже порядка 265 тысяч кубометров снега. Что касается расширения территории или открытия новых полигонов, то на данный момент вопрос не стоит, наши базы справляются с привезенным объемом снега, - закончил руководитель сектора.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Снег ЖКХ Зима
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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