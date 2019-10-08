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С вице-президентом Болгарии встретился аким Павлодарской области

8 Октября 2019 14:34
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С вице-президентом Болгарии встретился аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава региона выразил надежду на установление новых и долговременных контактов Павлодарской области с Республикой Болгария и пообещал всяческое содействие в налаживании двусторонних связей. Илияна Йотова в свою очередь поблагодарила павлодарцев за приём и поддержку болгарской диаспоры», - сообщила пресс-служба акима Павлодарской области.


Вице-президент Болгарии Илияна Йотова прибыла в Павлодар, чтобы встретиться с представителями болгарской диаспоры, насчитывающей около 1000 человек, добавили в пресс-службе. В рамках визита она встретилась с акимом Павлодарской области.

«Сегодня в нашем регионе живут и работают в мире и согласии представители около ста национальностей, — отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов. — Первые болгарские переселенцы прибыли на территорию нынешней Павлодарской области в 1907-1908 годах, дав жизнь новым селам Разумовка и Андрияновка, и уже более века этнические болгары вносят свой достойный вклад в развитие экономической и социальной сферы региона, являясь неотъемлемой частью его судьбы, истории, культуры, а действующий в области болгарский этнокультурный центр «Славяне» является полноправным членом неправительственного сектора Казахстана, способствует укреплению мира, единства и согласия в регионе».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат,
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Автор:

Антон Гагарин

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